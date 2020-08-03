كونتي يستعين بتصريحات سباليتي عن "الجاسوس": لا شيء تغير منذ ذلك الحين

الإثنين، 03 أغسطس 2020 - 12:08

كتب : FilGoal

كونتي

استعان أنطونيو كونتي مدرب إنتر الحالي، بتصريحات للوتشيانو سباليتي مدرب الفريق السابق لتوضيح أنه لم يتغير أي شيء في النادي منذ عامين ونصف العام.

شبكة سكاي في نسختها الإيطالية نشرت تصريحات كونتي أولا، والتي قال فيها: "أعتقد أنه وصلني فيديو لسباليتي يتحدث فيما سبق عن أمور تحدث في عالم إنتر، والآن بعد تلك الأعوام مازالت موجود".

ثم بعد ذلك تصريحات سباليتي في فبراير 2018 الذي قال: "هناك جاسوس داخلي ينشر كل شيء أو على الأغلب للصحفيين".

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تلك هي التصريحات التي قصدها كونتي في هذا الصدد، وتساءلت سكاي عمن يخوض كونتي الحرب ضده، ومن يكون من أعضاء الطاقم الفني أو الإداري لإنتر الذي يسرب أخبار الفريق وغيرها من الأمور.

كونتي استدل بتصريحات سباليتي وفقا لتقرير الشبكة الإيطالية، من أجل التوضيح على أنه لم يتغير أي شيء في الفريق منذ عامين ونصف إلى الآن حتى بعد حصده للمركز الثاني عن يوفنتوس وهو أفضل مركز للفريق منذ 9 أعوام.

ما الذي حدث؟

عقب الفوز بنتيجة 2-0 أمام أتالانتا في آخر جولات الدوري الإيطالي، قال كونتي إنه لم يحصل على الدعم والحماية الكافيين من النادي له وللاعبيه، وطلب مقابلة ستيفن زانج رئيس النادي بشكل شخصي.

طالع: سكاي توضح: السيناريوهات المتاحة أمام إنتر وكونتي بعد تصريحات "عدم الحماية"

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