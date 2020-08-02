مران الأهلي - ياسر إبراهيم يبدأ برنامجه العلاجي.. وانتظام محمود وحيد في التدريبات

الأحد، 02 أغسطس 2020 - 19:21

كتب : حسام نور الدين

ياسر إبراهيم - الأهلي - صن داونز - الصورة من الصفحة الرسمية لـ الأهلي

بدأ ياسر إبراهيم مدافع الأهلي في تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي الذي وضعه الجهاز الطبي في النادي، للتخلص من الإصابة.

وتعرض ياسر إبراهيم لإصابة بجزع في مفصل الكاحل خلال مشاركته في مواجهة الأهلي الودية أمام الجونة.

وكشف خالد محمود طبيب الأهلي أن ياسر إبراهيم أدى جلسة علاج طبيعي في الجيم، مع أداء تدريبات حركة خفيفة تمهيدا للمرحلة المقبلة من البرنامج العلاجي.

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واستأنف الفريق الأول في الأهلي تدريباته اليوم الأحد استعدادا لمواجهة إنبي يوم الأحد المقبل في الدوري المصري.

وعقد السويسري ريني فايلر محاضرة مع لاعبي الفريق على هامش المران، وتحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية والخططية وذلك بعد عودة اللاعبين للتدريبات بعد الراحة التي حصل عليها الجميع لمدة 48 ساعة.

وغاب علي لطفي حارس مرمى الأهلي عن التدريبات بإذن من الجهاز الفني بسبب حالة وفاة، حسبما كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي.

وشهد مران الأهلي انتظام محمود وحيد ظهير أيسر الفريق في التدريبات الجماعية وذلك بعد التعافي من الإصابة.

واشتكى وحيد من إجهاد في العضلة الأمامية وخضع لبرنامج علاج طبيعي مكثف، قبل أن يخضع لفحص طبي وينتظم اليوم الأحد في التدريبات الجماعية للأهلي.

ويلعب الأهلي يوم الأحد المقبل أمام إنبي في لقاء مؤجل من الجولة الـ 15 في الدوري المصري.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، بينما إنبي في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

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