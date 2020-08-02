عبد العاطي ينضم للجهاز الفني للإنتاج.. وتحرك رسمي لتأجيل مواجهة الأهلي

الأحد، 02 أغسطس 2020 - 20:45

كتب : أحمد شاكر

مجدي عبد العاطي

انضم مجدي عبد العاطي المدير الفني السابق لفريق أسوان للجهاز الفني لفريق الإنتاج الحربي، وفقا لما كشفه خالد مهدي مدير الكرة في النادي.

وقال خالد مهدي: "مجدي عبد العاطي انضم للجهاز الفني في منصب المدرب العام".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "عبد العاطي سيتولى المنصب الذي كان يتواجد فيه محمد عبد الله قبل أن يعتذر الأخير عن عدم الاستمرار ويرحل من جهاز الإنتاج".

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وتابع "عبد العاطي يرغب في رد الجميل لمختار مختار ويريد مساعدته في جهاز الإنتاج".

وكشف مدير الكرة في الإنتاج تحرك ناديه بشكل رسمي يوم الثلاثاء المقبل من أجل المطالبة بتأجيل مواجهة الفريق أمام نادي مصر، وكذلك أمام الأهلي.

وفسر "لا نمتلك القدر الكافي من اللاعبين في قائمتنا ولذلك سنطالب بتأجيل مواجهتي نادي مصر والأهلي".

وأتم "سنخاطب اتحاد الكرة يوم الثلاثاء بشكل رسمي بطلب تأجيل المواجهتين".

ومن المقرر أن يواجه الإنتاج الحربي نظيره نادي مصر في الثامن من شهر أغسطس الجاري في لقاء مؤجل من الجولة الـ 18 في الدوري المصري.

بينما يلعب الإنتاج أمام الأهلي في الـ 14 من نفس الشهر في الجولة الـ 19 من البطولة المحلية.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة.

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