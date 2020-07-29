كاف يقرر تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وفتح التقديم لاستضافة "النهائي المحايد"

الأربعاء، 29 يوليه 2020 - 12:50

كتب : فادي أشرف

نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشكل رسمي إقامة مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي، والزمالك والرجاء المغربي، بنظام الذهاب والإياب.

وقرر كاف أن تقام مباراتي الذهاب في يومي 25 سبتمبر و26 سبتمبر في الدار البيضاء، ويعود تحديد الموعد للفريقين المغربيين وتفضيلاتهما، على أن تقام مباراتي الإياب في القاهرة يومي 2 و3 أكتوبر، ويعود تحديد الموعد كذلك لتفضيلات الأهلي والزمالك.

ويقام نهائي البطولة أحد يومي 16 أو 17 أكتوبر، وهنا تبرز 3 خيارات:

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في حال تأهل الأهلي والزمالك، تقام المباراة في القاهرة.

في حال تأهل الوداد والرجاء، تقام المباراة في الدار البيضاء.

أما لو تأهل فريقين من مصر والمغرب، فسيقام النهائي في ملعب محايد.

وفتح كاف باب التقديم للملاعب الراغبة في استضافة النهائي المحايد حال حدوثه بدء من اليوم، وحتى 10 أغسطس.

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