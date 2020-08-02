صن: إيفرتون يستعد لمحاولة ضم جوشوا كينج

يعتزم نادي إيفرتون محاولة ضم جوشوا كينج مهاجم بورنموث خلال الفترة القليلة المقبلة.

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن إيفرتون يعتزم تقديم عرض مادي مقابل 15 مليون استرليني للحصول على خدمات كينج من بورنموث.

جوشوا كينج حسب الصحيفة، يريد الخروج من بورنموث خلال الصيف الجاري، وذلك بعد هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

في المقابل، يريد كارلو أنشيلوتي تدعيم خط هجومه بورقة جديدة بجانب ريتشارليسون، ومويس كين، وكليفيرت لوين، والمصاب سينك توسون.

المهاجم النرويجي يلعب في صفوف بورنموث منذ عام 2015 قادما من بلاكبيرن.

صاحب الـ28 عاما شارك هذا الموسم في 27 مباراة بين الدوري وكأس الرابطة الإنجليزية. سجل فيهم 6 أهداف وصنع أربعة آخرين.

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