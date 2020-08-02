الزمالك يعلن تأخر وصول بنشرقي وأوناجم 48 ساعة

الأحد، 02 أغسطس 2020 - 16:09

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمد أوناجم - أشرف بنشرقي - الزمالك - زيسكو

أعلن الزمالك تأخر وصول ثنائيه المغربي، أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم، 48 ساعة، ليصلا يوم الثلاثاء.

وقال الزمالك عبر موقعه الرسمي: "وكان من المنتظر وصول الثنائي للقاهرة اليوم عبر ترانزيت في دبي لكن حالت بعض الإجراءات دون سفره".

وأضاف "سيصل بنشرقي وأوناجم بعد إتمام الإجراءات التي تعطلت بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك".

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وأكمل "وكان الثنائي قد حصل على راحة في بلده وتسببت ظروف الطيران في تأخر انخراطه مع الفريق في التدريبات الفترة الأخيرة".

ويعسكر الفريق حاليا ببرج العرب استعدادا لعودة النشاط .

ويفتقد الزمالك للثنائي المحترف فقط من بين لاعبيه الأجانب بعدما عاد فرجاني ساسي التونسي وكابونجو كاسونجو الكونغولي إلى القاهرة.

ويستعد الزمالك لاستئناف مباريات الدوري المصري يوم 6 أغسطس بمواجهة المصري البورسعيدي.

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