الزمالك يعلن تأخر وصول بنشرقي وأوناجم 48 ساعة
الأحد، 02 أغسطس 2020 - 16:09
كتب : أحمد شوقي صلاح
أعلن الزمالك تأخر وصول ثنائيه المغربي، أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم، 48 ساعة، ليصلا يوم الثلاثاء.
أشرف بنشرقي
النادي : الزمالك
وقال الزمالك عبر موقعه الرسمي: "وكان من المنتظر وصول الثنائي للقاهرة اليوم عبر ترانزيت في دبي لكن حالت بعض الإجراءات دون سفره".
وأضاف "سيصل بنشرقي وأوناجم بعد إتمام الإجراءات التي تعطلت بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك".
وأكمل "وكان الثنائي قد حصل على راحة في بلده وتسببت ظروف الطيران في تأخر انخراطه مع الفريق في التدريبات الفترة الأخيرة".
ويعسكر الفريق حاليا ببرج العرب استعدادا لعودة النشاط .
ويفتقد الزمالك للثنائي المحترف فقط من بين لاعبيه الأجانب بعدما عاد فرجاني ساسي التونسي وكابونجو كاسونجو الكونغولي إلى القاهرة.
ويستعد الزمالك لاستئناف مباريات الدوري المصري يوم 6 أغسطس بمواجهة المصري البورسعيدي.
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