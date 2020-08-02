روني يسترجع خسارة الأبطال مرتين ضد برشلونة: لعبنا بطريقة انتحارية

استرجع واين روني لاعب ومدرب ديربي كاونتي ونجم مانشستر يونايتد وإنجلترا السابق أسلوبا أطلق عليه "انتحاريا" واجه به برشلونة في نهائيين لدوري أبطال أوروبا.

وسئل روني، المتوج بدوري الأبطال في 2008 قبل أن يخسر النهائي في 2009 و2011 مع يونايتد، عن قدرة ريال مدريد على الإطاحة بمانشستر سيتي من دوري الأبطال فأجاب "صعب على فريق مثل ريال مدريد أن يدخل مباراة قائلا: سنترك الكرة لمنافسنا. الأمر نفسه بالنسبة ليونايتد".

ثم استدرك خلال حواره مع صحيفة صنداي تايمز الإنجليزية "لكننا خسرنا نهائيين أمام برشلونة (جوسيب) جوارديولا، بمحاولة تطبيق الضغط العالي والإحاطة بهم، كان أمرا انتحاريا".

واستمر روني متذكرا الهزيمة أمام الفريق الكاتالوني "أذكر سير أليكس فيرجسون يقول: نحن مانشستر يونايتد وسنهاجم، إنها ثقافة هذا النادي، تلقيت كلامه وكنت أقول في نفسي: لست واثقا من ذلك".

وأتم "أعتقد أن كل اللاعبين كانوا يدركون ذلك في قرارة أنفسهم، كان أسلوبا خاطئا، أننا تخلينا عن الطريقة التي نجحنا بها في 2008".

رفع روني (34 عاما) الكأس ذات الأذنين في 2008 بالتفوق بركلات الترجيح على تشيلسي، لكنه احتل الوصافة في 2009 و2011 ضد برشلونة بعد الخسارة 2-صفر و3-1 على الترتيب.

ويستضيف مانشستر سيتي فريق ريال مدريد يوم الجمعة في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

والتعادل أو حتى الخسارة بهدف يعبر بفريق سيتيزينس إلى الدور ربع النهائي بعدما تفوقوا ذهابا في العاصمة الإسبانية بنتيجة 2-1.

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