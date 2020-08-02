تقرير: أرتيتا تواصل مع راكيتيتش بشأن الانضمام لـ أرسنال

قالت صحيفة Le10 Sport الفرنسية إن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تواصل مباشرة مع إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة لاستطلاع رأيه في الانتقال إلى الأول.

إيفان راكيتيتش النادي : برشلونة أرسنال

ويبدو الكرواتي قريبا من الرحيل عن الفريق الكاتالوني وقالت تقارير إنه يريد البقاء في إسبانيا من خلال العودة إلى ناديه السابق إشبيلية في صفقة تقدر بـ9 ملايين جنيه إسترليني.

ويتبقى موسم وحيد في عقد اللاعب البالغ عمره 32 عاما مع برشلونة.

وشارك اللاعب ذو الأصول السويسرية في 41 مباراة مع برشلونة في الموسم الحالي وسجل هدفا وحيدا وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

ويقضي راكيتيتش موسمه السادس مع برشلونة وتوج مع النادي بـ14 لقبا.

وخسر برشلونة لقب الدوري الإسباني لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد ويستعد الآن لمواجهة نابولي في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا يوم السبت.

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