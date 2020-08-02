بعد الرحيل.. لونيرجان يتحدث عن لاعب كان يتفاداه في التدريب ويوجه رسالة لحراس ليفربول

بعد موسم واحد قضاه مع ليفربول كحارس ثالث للفريق، انتهى تعاقده ورحل أندي لونيرجان عن الحٌمر.

لونيرجان انضم بداية الموسم الجاري إلى ليفربول في صفقة انتقال حر، وفي خطوة من يورجن كلوب لتأمين عدد كافي في حراسة المرمى بعد رحيل سيمون مينيوليه ولوريس كاريوس وقبل التعاقد مع أدريا سان ميجيل.

ورغم عدم المشاركة في أية مباراة، لكن قضاء الموسم الجاري رُفقة ليفربول، كان كفيلا لصاحب الـ36 عاما للفوز بألقاب الدوري الإنجليزي ، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية. ألقاب هي كل ما حققه الحارس الإنجليزي خلال مسيرته التي تنقل فيها بين عدة فرق أبرزها ليدز يونايتد وفولام في الدرجات الأدنى على مدار السنوات.

لونيرجان أجرى حوارا مطولا مع صحيفة ليفربول إيكو بعد الرحيل عن ليفربول، وفيه تحدث عن كواليس تدربه مع أليسون بيكر، وأدريان وكويمين كيلير حراس ليفربول الثلاثة الآخرين.

وكل ما يلي على لسان لونيرجان لـ ليفربول إيكو..

"أليسون بيكر هو أفضل حارس في العالم حاليا بفارق كبير عن أي حارس آخر".

"لم نكن جميعا أبدا جاهزين في نفس التوقيت طيلة الموسم. فقط في الفترة الأخيرة تدربنا سويا نحن الحراس الأربعة لأول مرة".

"كان ذلك رائعا، لقد كانت المجموعة الأفضل بين من زاملتهم في مسيرتي كاملة".

إشادة بأليسون

"من الشائع بين الناس قولهم بأن الحراس لا يملكون ما قد يفعلونه أحيانا، لكن هذا الأمر لا ينطبق على أليسون بقيادته لخط دفاعه".

"أليسون أفضل حارس في العالم بفارق شاسع عن أي منافس، ولم أجد من يقول عكس ذلك أبدا".

إشادة بأدريان

"الطريقة التي وصل بها أدريان إلى الفريق ثم مشاركته في 9 أو 10 مباريات في الدوري خلال فترة البداية كانت رائعة".

"لقد كان مميزا حقا بالتصديات التي قام بها، ولا أظن أننا كان باستطاعتنا جلب أي بديل له يقدم نفس هذا المستوى، وهذا يُحسب له".

"هو رجل رائع وشخصية أسطورية. يتدرب يوميا بكل جد، وأنا سعيد لحدوث ذلك معه".

"هم أشخاص رائعين وكلا مدربي الحراس هما أفضل من عملت معهم في مسيرتي. يقدمان معا عملا رائعا".

"كنت أزامل مجموعة رائعة من الحراس. الحراس الثلاثة كانوا مجتهدين جدا ولا يتوقفون عن التدريب والذهاب لصالة الجيمانيزيوم. هذا لم يكن حظا بأن يؤدوا بتلك الصورة الرائعة، لكن بسبب تحضير أنفسهم بصورة رائعة".

أدريان سان ميجيل شارك في 18 مباراة رٌفقة ليفربول هذا الموسم. 11 مباراة في الدوري، وثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا، وثلاث مباريات في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومباراة كأس السوبر الأوروبي.

تفادي شاكيري

"لم يفاجئني مستوى أيا منهم لأن المجموعة كلها ليست طبيعية. فقط في التدريبات حين كنا نجري تقسيمة، كنت أحب تفادي مواجهة شيردان شاكيري وأقول له من فضلك تواجد معي في الفريق".

"شاكيري إذا واجهك فبإمكانه فعل أي شيء بقدمه اليسرى أمام المرمى. يستطيع تسديد الكرة في أي مكان يريده، لذلك كنت أتفادى مواجهته".

مواجهة لاعبي ليفربول في التقسيمة

"كان من الرائع مواجهتهم. أتذكر في بداية الموسم قبل عودة أليسون من الإصابة حين كنت أواجه تسديداتهم، كنت أقول لنفسي أحب أن يعود أليسون وأشاهد كيف سيتعامل مع تسديدات هؤلاء".

"أتذكر أنني تحدثت معه يوما. حين تواجه تسديدات هؤلاء النجوم من على بعد 12 ياردة فقط وبدون مضايقات دفاعية، فعلى الأغلب لا يمكنك منع التسديدة إلا إذا ذهبت الكرة فوق المرمى أو اصطدمت بالعارضة".

جماهير ليفربول

"أحببت جماهير ملعب أنفيلد جدا. سماعهم يغنون نشيد (لن تسير وحدك أبدا) قبل المباريات. هذا الشغف لديهم هو أمر كنت أشعر بأنني فقدته خلال السنوات الماضية، لكنني استعدته هذا الموسم، استعدته وبقوة".

لونيرجان الآن بلا عقد ويحق له التوقيع مع أي فريق مجانا خلال الفترة المقبلة، لكن وبكل تأكيد، فهو لن ينسى العام الماضي وتحوله من لاعب بلا ناد، إلى بطل الدوري الإنجليزي والعالم والسوبر الأوروبي في 12 شهرا.

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