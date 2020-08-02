روني: دي بروين يٌذكرني بـ جيرارد وجيجز

يرى واين روني أسطورة مانشستر يونايتد بان كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي واحد بين أفضل ثلاثة لاعبين بالعالم حاليا.

روني قارن بين دي بروين وستيفين جرارد أسطورة ليفربول، ورايان جيجز أسطورة مانشستر يونايتد.

وقال روني في عموده الخاص في صحيفة "ذا تايمز": "لا شك في كون كيفين دي بروين هو أهم أسلحة مانشستر سيتي، فهو حاليا ضمن أفضل ثلاثة لاعبين في العالم".

وأضاف "اللعب أمام دي بروين لم يكن سهلا أبدا، وسأتذكر دائما استخدام إيفرتون لي رفقة مورجان شنايدرلين أمام خط وسط مانشستر سيتي، وفيه دي بروين، وديفيد سيلفا، وفيرناندينيو، مع نزول رحيم ستيرلينج لمساندتهم".

روني واصل "لقد فاقونا عددا، كنت أتحدث أنا وشنايدرلين ونقول لبعضنا (ما الذي يحدث هنا؟). كنا متأخرين بثلاثية بالفعل بعد 37 دقيقة، ونسبة استحواذنا على الكرة 18% فقط".

لاعب دربي كاونتي الحالي استمر "دي بروين يٌذكرني بستيفين جيرارد، فتجده ينجرف نحو الجهة اليمنى ويرسل العديد من الكرات الرائعة مثلما اعتاد ستيفي أن يفعل".

وأكمل "ما يعجبني فيه أنه يحب المخاطرة. يفضل دائما التمريرات الصعبة ولا يرتكن للتمرير السهل فقط".

روني يرى تشابهات أخرى بين دي بروين وزميله السابق جيجز، فقال "أنت ترى، حين يملك الكرة في مساحة خالية، فتجد زملاءه يبدأون مباشرة في الركض. وتلك هي أكبر ميزة يمكن للاعب الوسط توفيرها".

وأتم "حين كنت ألعب رفقة جيجز في مانشستر يونايتد ويستلم جيجز الكرة، كنت أبدأ في الركض مباشرة لأنني أعلم أنه سيحاول وسينجح في توصيل الكرة لي أمام المرمى. دي بروين كذلك. الفرق تظن أن بإمكانها إجباره على إرسال الكرة على الأطراف، فتجده يخدعهم ويرسل الكرة في المساحات الضيقة بطريقة بارعة".

كيفين دي بروين شارك هذا الموسم في 46 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم حتى الآن. سجل فيهم 15 هدفا وصنع 23 هدفا.

صاحب الـ29 عاما أصبح أكثر لاعب يصنع الأهداف في موسم واحد من الدوري الإنجليزي بعد صناعة 20 هدفا.

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