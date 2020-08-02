خبر في الجول – مدير فني أجنبي لناشئي الأهلي بقرار رسمي.. وموقف تاكيس

الأحد، 02 أغسطس 2020 - 12:30

كتب : أحمد الخولي

محمود الخطيب - زكريا ناصف - خالد بيبو - الأهلي - الصورة من الموقع الرسمي لـ الأهلي

قرر مجلس إدارة الأهلي تعيين مدير فني أجنبي لقطاع الناشئين بالنادي في المرحلة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي سيختار المدير الفني طبقا لعدد من المواصفات، أهمها خبرته السابقة في مجال تطوير قطاعات الناشئين، والتنسيق مع الفريق الأول ومدربه السويسري ريني فايلر.

ولكن، وضع الأهلي سقفا ماليا لهذا التعاقد لذا ما زال البحث مستمرا عن الاسم الذي سيشغل المنصب المستحدث في الفترة المقبلة، دون تعارض مع منصب خالد بيبو عضو لجنة التخطيط كرئيس للقطاع.

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تاكيس جونياس؟

وطُرح إعلاميا في الساعات الماضية اسم مدرب وادي دجلة السابق، اليوناني تاكيس جونياس، لهذا المنصب، وهو ما نفاه أكثر من مصدر داخل النادي.

وقال مصدر داخل النادي لـFilGoal.com إن جونياس ليس من المرشحين الأقوياء لشغل المنصب، وأقرب لكونه مستبعدا من الترشيحات.

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