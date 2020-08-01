تقرير: يونايتد يفاوض موناكو لضم موهبة خط دفاعه

دخل نادي مانشستر يونايتد في مفاوضات مع نادي موناكو للحصول على خدمات بينوا بادياشيل مدافع الأخير، وفقا لتقرير نشرته للتلفزيون الفرنسي TF1.

وكان يونايتد يراقب وضع اللاعب وتطوره منذ أن كان في أكاديمية موناكو، ويعد واحدا من أفضل المواهب الواعدة في مركز قلب الدفاع.

وأشار التقرير إلى أن أندية باير ليفركوزن وريال مدريد مهتمة أيضا بضم صاحب الـ19 عاما.

وأوضح التقرير أن بادياشيل يعد جزء من خطة أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد لتجهيز فريق شاب ينافس على البطولات.

بادياشيل أحد أبرز مواهب أكاديمية موناكو، وانضم للفريق الأول في صيف 2018. ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2024.

وشارك لاعب منتخب فرنسا تحت 19 عاما في 20 مباراة بكل المسابقات خلال الموسم الجاري.

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