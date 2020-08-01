تلميح لـ مانشستر سيتي؟ فيران: أتعلم الإنجليزية وجاهز لتحدٍ أكبر

ألمح فيران توريس لاعب فالنسيا، إلى اقترابه من الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية.

وكانت شبكة سكاي قد أفادت قبل أيام قليلة، أن توريس قريب من الانتقال إلى سيتي مقابل 21 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى حوافز إضافية.

وصرّح توريس خلال حوار مطول مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "أتعلم الإنجليزية لأنه لغة أساسية في أي مكان بالعالم".

وأوضح: "أنا لاعب كرة قدم طموح وأريد الفوز دائما، وعندما يمر الوقت وتشعر أنك بت أكثر استعدادا، فإنك تطمح إلى خوض تحديات أعظم، وأن تعيش تجارب مختلفة".

وأكد: "ولذا نعم، أنا مستعد لخوض تحدٍ أكبر".

وأتم: "دائما ما أفكر أنني الأفضل، وأود أن أواصل التطور والعمل دائما حتى أصير كذلك. لو لم تفكر في أنك الأفضل، فلن يفكر في ذلك أي أحد".

فيران (20 عاما) خاض 44 مباراة مع فالنسيا هذا الموسم، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع 8.

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