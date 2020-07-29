سكاي: سيتي يقترب من ضم فيران توريس لاعب فالنسيا
الأربعاء، 29 يوليه 2020 - 17:17
كتب : FilGoal
اقترب مانشستر سيتي من إتمام اتفاقه مع فالنسيا على ضم الجناح الإسباني الشباب فيران توريس خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
وأوضحت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الأربعاء أن الناديين اقتربا نم التوصل لاتفاق يساوي 21 مليون جنيه إسترليني بالإضافة للحوافز.
يأتي ذلك في ظل رغبة سيتي في تعويض رحيل ليروي ساني عن الفريق بعدما انتقل إلى بايرن ميونيخ.
ويستطيع اللاعب صاحب الـ20 عاما اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر.
وخلال الموسم المنصرمة شارك توريس في 44 مباراة في كل البطولات مع فالنسيا وسجل خلالهم ستة أهداف وصنع ثمانية آخرين.
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