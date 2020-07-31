تقرير: بيتيس سيحاول مرة أخيرة ضم سيبايوس.. وأرسنال يقترب من استعارته مرة أخرى

الجمعة، 31 يوليه 2020 - 19:46

كتب : FilGoal

داني سيبايوس - شيفيلد ضد أرسنال

لن يفقد نادي ريال بيتيس الإسباني الأمل من أجل التعاقد مع الإسباني داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد المعار لـ أرسنال الإنجليزي.

وكشفت صحيفة (estadiodeportivo) الإسبانية المتخصصة في أخبار ريال بيتيس، محاولة الأخير للمرة الأخيرة من أجل التعاقد مع سيبايوس.

ريال بيتيس يسعى جاهدا للحصول على خدمات سيبايوس ولكنه في الوقت ذاته يعلم أن "الأمور معقدة وليست سهلة على الإطلاق"، وفقا للتقرير الإسباني.

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صفقة سيبايوس لـ ريال مدريد مُعقدة لأسباب مالية أولا، وبسبب أرسنال ثانيا.

وأوضح التقرير الإسباني أن أرسنال أصبح قريبا للغاية من أجل الوصول لاتفاق مع ريال مدريد يفيد بتمديد استعارة النادي الإنجليزي لـ داني لمدة موسم جديد.

وزعم التقرير لإيضاح الموقف النهائي لـ سيبايوس عقب نهائي كأس إنجلترا يوم السبت بين أرسنال وتشيلسي.

لاعب الوسط الإسباني انضم لأرسنال من ريال مدريد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، الذي ينتهي مع نهاية كأس إنجلترا.

سيبايوس يتألق مع أرسنال منذ تولي الإسباني ميكيل أرتيتا مسؤولية تدريب الفريق.

وعبر أرتيتا في وقت سابق عن رغبته في استمرار سيبايوس مع أرسنال للموسم المقبل، وهو ما يسعى النادي الإنجليزي لتحقيقه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير إسبانية في وقت سابق اقتراب ريال مدريد من الموافقة على استمرار سيبايوس في أرسنال لموسم آخر.

ولعب داني 36 مباراة بقميص أرسنال ونجح في التسجيل مرتين والصناعة مرتين.

ويعد سيبايوس من أكاديمية ريال بيتيس ولعب 105 مباراة بقميص الفريق الإسباني ونجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 9، خلال فترته مع الفريق الأول التي استمرت أكثر من سنتين.

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