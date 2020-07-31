التجربة الثالثة في إنجلترا.. رسميا – كارانكا يتولى تدريب بيرمنجام سيتي

الجمعة، 31 يوليه 2020 - 19:35

كتب : FilGoal

أيتور كارانكا

أعلن نادي بيرمنجام سيتي الإنجليزي، عن تولي الإسباني أيتور كارانكا مهمة تدريبه بعقدٍ يمتد لـ3 سنوات.

وصرّح كارانكا عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "أنا سعيد بالعمل في نادٍ مثل بيرمنجام الذي يتمتع بالتاريخ والشعبية الكبيرة".

وأضاف المدرب الباسكي: "أود أن أشكر الإدارة على الرغبة الشديدة التي أظهرتها لجعلي مدربا للفريق في هذا المشروع".

أخبار متعلقة
أس: زيدان وجد فاران الجديد في موناكو رسميا – ليفانتي يعلن تعاقده مع مهاجم ريال مدريد الشاب تقارير: أرسنال المفضل لاستعارة كوتينيو.. برشلونة سيتحمل نصف راتبه شمايكل: دي خيا تلقى معاملة غير عادلة

ويخلف كارانكا مواطنه بيب كلوتيت الذي رحل عن تدريبه الفريق في وقتٍ سابق من هذا الشهر.

كارانكا (46 عاما) سبق له العمل كمساعد للبرتغالي جوزيه مورينيو في تدريب ريال مدريد بين 2010 و2013.

لاحقا بدأ كارانكا مسيرته كرجل أول في ميدلسبره الذي قاده للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2016.

كما أشرف كارانكا على تدريب نوتنجام فورست لمدة عام من يناير 2018 حتى يناير 2019.

وأنهى بيرمنجام سيتي دوري الدرجة الثانية الإنجليزي في المركز 20، ونجا من الهبوط بأعجوبة.

اقرأ أيضا:

نابولي يعلن عن أغلى صفقة في تاريخه

أول رد فعل من نيوكاسل بعد انسحاب المستثمرين السعوديين

تصريحات غاضبة من طلعت يوسف

أحمد الشيخ: أقص شعري فقط في هذه الحالة

كيف تتصدى لركلات جزاء برونو فيرنانديش

كارانكا
نرشح لكم
أخر الأخبار
هل يستغل عبد الله السعيد أفضل رقم في مسيرته ليكرر ما حدث قبل 66 عاما بالدوري 10 دقيقة | تقرير في الجول
التجربة الثالثة في إنجلترا.. رسميا – كارانكا يتولى تدريب بيرمنجام سيتي 10 دقيقة | أوروبا
الإسماعيلي: ننتظر وفاء اتحاد الكرة بتعهداته بشأن اللاعبين الأجانب 27 دقيقة | مصر
أس: زيدان وجد فاران الجديد في موناكو 36 دقيقة | أوروبا
رسميا – ليفانتي يعلن تعاقده مع مهاجم ريال مدريد الشاب 53 دقيقة | أوروبا
شمايكل: دي خيا تلقى معاملة غير عادلة ساعة | الدوري الإنجليزي
تقارير: أرسنال المفضل لاستعارة كوتينيو.. برشلونة سيتحمل نصف راتبه ساعة | أوروبا
"جنيت ما يكفي من الأموال".. هوفيديس يعتزل كرة القدم ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اسمه في القائمة السوداء.. منع أزارو من اللعب في السعودية مرة أخرى 2 فايلر يتحدث عن مصير صالح مع الأهلي 3 حكاية أسامة فيصل - صاحب "الرأس الذهبية" الذي خطف أنظار مدربه بعد 10 دقائق لأنه "مستقبل الزمالك" 4 كاف يقرر تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وفتح التقديم لاستضافة "النهائي المحايد"
قد ينال إعجابك