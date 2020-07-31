التجربة الثالثة في إنجلترا.. رسميا – كارانكا يتولى تدريب بيرمنجام سيتي

أعلن نادي بيرمنجام سيتي الإنجليزي، عن تولي الإسباني أيتور كارانكا مهمة تدريبه بعقدٍ يمتد لـ3 سنوات.

وصرّح كارانكا عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "أنا سعيد بالعمل في نادٍ مثل بيرمنجام الذي يتمتع بالتاريخ والشعبية الكبيرة".

وأضاف المدرب الباسكي: "أود أن أشكر الإدارة على الرغبة الشديدة التي أظهرتها لجعلي مدربا للفريق في هذا المشروع".

🥁 The news you've all been waiting for... Blues are delighted to announce that @Karanka has been appointed as our Head Coach. — Birmingham City FC (@BCFC) July 31, 2020

ويخلف كارانكا مواطنه بيب كلوتيت الذي رحل عن تدريبه الفريق في وقتٍ سابق من هذا الشهر.

كارانكا (46 عاما) سبق له العمل كمساعد للبرتغالي جوزيه مورينيو في تدريب ريال مدريد بين 2010 و2013.

لاحقا بدأ كارانكا مسيرته كرجل أول في ميدلسبره الذي قاده للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2016.

كما أشرف كارانكا على تدريب نوتنجام فورست لمدة عام من يناير 2018 حتى يناير 2019.

وأنهى بيرمنجام سيتي دوري الدرجة الثانية الإنجليزي في المركز 20، ونجا من الهبوط بأعجوبة.

اقرأ أيضا:

نابولي يعلن عن أغلى صفقة في تاريخه

أول رد فعل من نيوكاسل بعد انسحاب المستثمرين السعوديين

تصريحات غاضبة من طلعت يوسف

أحمد الشيخ: أقص شعري فقط في هذه الحالة

كيف تتصدى لركلات جزاء برونو فيرنانديش