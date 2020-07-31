الإسماعيلي: ننتظر وفاء اتحاد الكرة بتعهداته بشأن اللاعبين الأجانب

جدد أدهم السلحدار المدرب العام للإسماعيلي، المطالبة للاتحاد المصري لكرة القدم، بتسهيل عودة اللاعبين الأجانب لـ مصر وانخراطهم في صفوف الفريق.

وقال السلحدار عبر FilGoal.com: "الإسماعيلي قدّم طلبا للاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن عودة اللاعبين الأجانب، وسرعة انضمامهم لتدريبات واستعدادات الفريق".

وأضاف: "لدينا 4 أجانب حتى اللحظة لم ينتظموا في تدريبات الفريق، ونحتاج تواجدهم حتى يستعدوا لخوض المباريات".

وواصل: "طلبنا من اتحاد الكرة سرعة إرسال الموافقات الأمنية لهؤلاء اللاعبين من أجل عودتهم للإسماعيلي قبل استئناف الدوري".

وأتم: "ننتظر وفاء اتحاد الكرة بتعهداته بشأن عودة اللاعبين الأجانب".

ولم ينتظم في تدريبات الدراويش سوى الغيني بيكيتي سيلفا.

فيما ينتظر الإسماعيلي انضمام كل من: العراقي همام طارق، والأوغندي باتريك كادو، والناميبي بينسون شيلونجو، والتونسي فخر الدين بن يوسف.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في الدوري المصري، برصيد 22 نقطة من 18 مباراة خاضها.

ويلعب الإسماعيلي أولى مبارياته الرسمية بعد استئناف النشاط يوم 14 أغسطس أمام المصري في دربي القناة على استاد برج العرب.

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