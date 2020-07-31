رسميا – ليفانتي يعلن تعاقده مع مهاجم ريال مدريد الشاب
الجمعة، 31 يوليه 2020 - 18:52
كتب : FilGoal
أعلن نادي ليفانتي عن توصله لاتفاق مع نظيره ريال مدريد، لاستقدام المهاجم الإسباني داني جوميز.
وذكر ليفانتي في بيانه أن اللاعب سينضم للنادي القابع في فالنسيا بعقد يمتد لخمس سنوات.
وذكر موقع "الديسماركي" الإسباني أن الصفقة كلفت ليفانتي مليوني يورو.
Dani Gómez (@dani9gomez), nuevo jugador del #LevanteUD tras el acuerdo de traspaso con el @realmadrid.
ℹ https://t.co/NvlWadu5Tk#OrgullGranota 🔵🔴 pic.twitter.com/A43Yr3jNqm— Levante UD 🐸 (@LevanteUD) July 31, 2020
داني جوميز (22 عاما) لعب معارا من ريال مدريد إلى تينيريفي الموسم الماضي في دوري القسم الثاني الإسباني.
مع تينيريفي، سجل جوميز 11 هدفا وصنع هدفين خلال 42 مباراة خاضها مع الفريق الكناري.
وانضم جوميز إلى ناشئي ريال مدريد عام 2011، وتدرج في فئاته العمرية وصولا إلى ريال مدريد كاستيا عام 2017.
مع كاستيا، خاض جوميز 53 مباراة، وسجل 16 هدفا، وصنع 7 أهداف.
وكان ليفانتي قد أعلن أيضا عن تعاقده مع خورخي دي فروتوس جناح ريال مدريد كاستيا البالغ 23 عاما في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
كما استقدم الفرنسي ميكائيل لاسا لاعب وسط ميرانديس في صفقة انتقال حر.
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