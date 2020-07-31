تقارير: أرسنال المفضل لاستعارة كوتينيو.. برشلونة سيتحمل نصف راتبه

اقترب البرازيلي فيليبي كوتينيو من العودة من جديد للدوري الإنجليزي ولكن هذه المرة بقميص أرسنال وليس ليفربول، وفقا لتقارير إنجليزية.

فيليبي كوتينيو النادي : بايرن ميونيخ برشلونة أرسنال

وكشفت صحيفة إيفنينج ستاندرد وفقا لمصادرها الخاصة، أن أرسنال أصبح هو الفريق المفضل للتعاقد مع كوتينيو على سبيل الإعارة من برشلونة.

أرسنال عرض على برشلونة الحصول على كوتينيو بشكل دائم مقابل ماتيو جندوزي وأموال، ولكن النادي الكتالوني ليس مهتما بلاعب وسط أرسنال، وكذلك ليس متعجلا لبيع فيليبي بشكل نهائي، وفقا للتقرير.

برشلونة يرغب في إعارة كوتينيو لموسم آخر، وميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال يستهدف التعاقد مع اللاعب البرازيلي، والنادي الإنجليزي أصبح هو المفضل بالفعل لضم اللاعب.

وأشار التقرير الإنجليزي إلى أن برشلونة مستعد لتحمل نصف راتب كوتينيو مع أرسنال، مقابل دفع الأخير 9 ملايين جنيه إسترليني مقابل الإعارة.

ويحصل كوتينيو على راتب سنوي يُقدر بـ 13.7 مليون يورو، وهو الراتب الذي يعد "ضخما على أرسنال لتحمله ولذلك سيتحمل برشلونة نصفه في حالة إتمام الصفقة".

النادي الإسباني كان يرغب في البداية في بيع كوتينيو بشكل نهائي والحصول على 80 مليون يورو على الأقل، ولكن جاءت أزمة كورونا لتُدمر خطة النادي وأصبح "من المستحيل بيع كوتينيو بهذا السعر"، وفقا لـ ستاندرد.

وفي الإطار ذاته كشفت صحيفة ذي إندبندنت رغبة توتنام في استعارة كوتينيو أيضا، ولكن فرص أرسنال أكبر مع رغبة أرتيتا الشديدة في ضم اللاعب.

صانع الألعاب والجناح البرازيلي صاحب الـ 28 عاما انضم لـ برشلونة في يناير 2018 قادما من ليفربول.

لكن كوتينيو لم يتألق مع برشلونة مثلما فعل سابقا بقميص ليفربول، ليرحل معارا إلى بايرن ميونيخ.

ولعب كوتينيو مع بايرن 34 مباراة ونجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 8.

مع برشلونة، ظهر فيليبي في 76 مباراة ونجح في تسجيل 21 هدفا وصناعة 11.

وحقق كوتينيو لقب الدوري الإسباني مرتين وكأس الملك مرة والسوبر مرتين بقميص برشلونة، ومع بايرن حقق لقب الدوري والكأس وقبلها رفع لقب كأس إيطاليا والسوبر الإيطالي مع إنتر ميلانو.

على المستوى الدولي، حقق كوتينيو لقب كوبا أمريكا إلى جانب كأس العالم تحت 17 عاما مع منتخب البرازيل.

ومثّل كوتينيو منتخب البرازيل في 62 مباراة ونجح في تسجيل 17 هدفا وصناعة 10.

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