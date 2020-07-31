"جنيت ما يكفي من الأموال".. هوفيديس يعتزل كرة القدم

الجمعة، 31 يوليه 2020 - 18:03

كتب : FilGoal

بينيديكت هوفيديس

أعلن الألماني بينيديكت هوفيديس بطل العالم الأسبق، اعتزاله كرة القدم.

بينيديكت هوفيدز

النادي : لوكوموتيف موسكو

هوفيديس (32 عاما) قضى الجزء الأخير من مسيرته الكروية في صفوف لوكوموتيف موسكو الروسي، قبل أن يعلّق حذائه.

وصرّح المدافع الألماني السابق لمجلة "دير شبيجل": "أحببت لعب كرة القدم حتى آخر لحظة".

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وأضاف: "هذا قرار صعب، لكن ربما فيروس كورونا واللعب دون جماهير كانت الرسالة التي أنتظرها حتى أعتزل".

وأتم: "المال ليس مهما لي، لقد جنيت ما يكفي".

بدأ هوفيديس مسيرته في كرة القدم مع شالكه، ولعب للفريق الأول ما بين 2007 و2017، إذ خاض بقميصه 335 مباراة، وسجل 23 هدفا، وقاده للفوز بكأس ألمانيا، وكأس السوبر الألماني، والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2011.

وفي صيف 2017، انتقل هوفيديس معارا إلى يوفنتوس لمدة موسم، لم يخض خلاله سوى 3 مباريات، لكنه نجح في الفوز بالثنائية المحلية مع السيدة العجوز.

ثم قضى الموسمين الأخيرين من مسيرته في لوكوموتيف موسكو، وفاز معه بكأس روسيا، وكأس السوبر الروسي.

دوليا، حقق هوفيديس نجاحا كبيرا، إذ كان فردا أساسيا في منتخب ألمانيا المتوج بكأس العالم 2014 على أرض البرازيل.

وخاض هوفيديس إجمالا 44 مباراة دولية ما بين 2011 و2017، سجل خلالها هدفين.

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