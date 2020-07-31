أرتيتا: لا تقارنونني ولامبارد بـ كلوب وجوارديولا

يرى مايكل أرتيتا المدير الفني الإسباني لأرسنال، أنه من المبكر جدا مقارنته أو فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، بـ بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أو يورجن كلوب مدرب ليفربول.

ويرفض أرتيتا النغمة السائدة بأنه ولامبارد ربما يكونان جوارديولا وكلوب المقبلين في عالم التدريب.

أرتيتا سيلاقي فرانك لامبارد مساء غد السبت في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي بين أرسنال وتشيلسي.

وقبل تلك المباراة المرتقبة، قال أرتيتا اليوم الجمعة عن لامبارد: "عن لامبارد كلاعب، فهو بالتأكيد كان عظيما. أعتقد إن استمراريته في اللعب مع فريق كبير جدا وفي هذا المركز لكل تلك السنوات، يعني بأنه كان لاعبا كبيرا جدا. يملك رصيدا رائعا كلاعب".

وأضاف "وإن تحدثنا عن لامبارد كمدرب، لقد أظهر إمكانياته وطموحه منذ كان مدربا لدربي كاونتي، رأينا كيف يستطيع تحفيز لاعبيه. كلانا شابين، وكلانا في مرحلة التعلم لمنصبينا، لذلك لا يمكنكم مقارنتنا بالمدربين الذين ذكرتماهما –يقصد بيب وكلوب-".

أرتيتا يتولى منصب المدير الفني كرجل أول لأول مرة في مسيرته رفقة أرسنال منذ منتصف الموسم الجاري خلفا لأوناي إيمري، فيما تٌعد تشيلسي محطة لامبارد الثانية تدريبيا بعد قيادة دربي كاونتي في دوري الدرجة الأولى خلال الموسم الماضي.

وعن المباراة النهائية، قال أرتيتا "الفوز بالألقاب يمنحك الثقة، يمنحك لحظات رائعة حين تعيشها ينتابك شعور رائع".

وواصل "التتويجات تٌجمع الجميع في شعور واحد، لذلك فهو أمر مهم لأي مجموعة، وحين تكون المجموعة في مرحلة البناء، يكون الأمر أكثر أهمية. نحن نملك الفرصة الآن، فلنذهب ونحاول استغلالها".

أرتيتا توج بكأس إنجلترا في مناسبتين حين كان لاعبا في صفوف أرسنال موسمي 2013/2014 و2014/2015.

أرتيتا تحدث أيضا عن المواجهة الأخرى داخل الملعب بين أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي الحالي وأرسنال السابق، وديفيد لويز مدافع أرسنال الحالي وتشيلسي السابق، وعن ذلك قال أرتيتا "دائما ما تكون الروابط رائعة حين نصل لتلك النقطة. بإمكانك رؤية مستوى جيرو الرائع خلال الفترة الماضية، وكم الأهداف التي سجلها. هو يملك خبرة اللعب في النهائيات أيضا".

وواصل "أما بالنسبة لـ ديفيد لويز، فستكون ليلة مميزة بالنسبة له أن يواجه فريقه القديم تشيلسي، وأتمنى أن يؤدي بنفس المستوى الذي ظهر به في نصف النهائي أمام مانشستر سيتي".

أرتيتا استمر في الحديث عن جيرو قائلا "لست متفاجئا بمستوى أوليفيه جيرو مؤخرا لأنني أعرفه جيدا منذ كان لاعبا في أرسنال. دائما ما كان لاعبا مقاتلا. ربما مر ببعض الأوقات الصعبة، لكنه دائما ما تغلب على ذلك".

وأتم "مقارنته بأساطير أرسنال مثل تييري هنري وروبن فان بيرسي؟ لقد قدموا مستوى مذهل لفترة طويلة، لذلك فمقارنة أي لاعب بهم دائما ما تكون صعبة. في النهاية أنا سعيد لمستواه الرائع في الفترة الأخيرة، وأتمنى ألا يكون كذلك غدا أمامنا".

أوليفيه جيرو سجل 7 أهداف في آخر 8 مباريات بدأها كأساسي. وقدد جدد تعاقده مع تشيلسي بالفعل لموسم إضافي.

يذكر بأن أرسنال أنهى دوري الموسم الجاري في المركز الثامن برصيد 56 نقطة، فيما أنهى تشيلسي الدوري في المركز الرابع برصيد 66 نقطة.

تشيلسي تأهل بالفعل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، فيما يحتاج أرسنال للفوز بكأس إنجلترا للتأهل للدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

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