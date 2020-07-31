جوارديولا: تمنيت اللعب مع زيدان.. وليفربول أصعب منافس في مسيرتي

انهال بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، بالإشادة على منافسه المقبل: زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد.

مانشستر سيتي يستقبل ريال مدريد على ملعب الاتحاد يوم 7 أغسطس المقبل، في إياب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد التفوق ذهابا 2-1 في سانتياجو برنابيو.

وصرّح جوارديولا عبر DAZN: "حققنا نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، لكن إن اعتمدنا على هذه النتيجة، فإننا سنواجه صعوبات كبيرة في العبور إلى الدور التالي".

وتحوّل للإشادة بـ زيزو: "زيدان كان لاعبا... أووف! كنت أود اللعب معه. أنا سيئ الحظ لمواجهته، ففريقه يلعب كرة قدم مميزة. قد لا يصدق الناس ذلك لأنه يدرب ريال مدريد، ولكني سعيد لأن أموره تسير على ما يرام، لأنه أمر مميز لكرة القدم أن ينجح أشخاص مثله".

وواصل: "عندما يفوز زيدان بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، ويقتلع لقبي دوري إسباني من برشلونة الذي كان مسيطرا طوال العِقد الأخير، فهذا يظهر جودته كمدرب".

وعند سؤاله عن أصعب منافس واجهه في مسيرته، لم يختر جوارديولا ريال مدريد.

وقال جوارديولا: "ليفربول أصعب منافس واجهته في مسيرتي بفارق كبير عن أي فريق آخر".

وبرر: "إنه فريق يجيد التعامل مع كل المواقف، فلو سيطرنا على الكرة، فإنهم يغلقون علينا كل المساحات ويمنعوننا من الخروج بها. ولو سيطروا هم، فإنهم يهاجمون المساحات الفارغة كما لا يفعل أي منافس آخر".

وتابع: "إنه فريق سريع للغاية في الارتداد الدفاعي، واللاعبون يمتلكون قوة ذهنية كبيرة، إنه أكثر منافس فكرت في طريقة للتغلب عليه".

وأتم: "لطالما قلت إن ريال مدريد فريق قوي جدا تاريخيا، وقد ساعدني على أن أكون مدربا أفضل، التنافسية مع جوزيه مورينيو ومانويل بيليجريني وما إلى ذلك.. لكن لو سألتني عن أصعب منافس واجهته، فإنه ليفربول، إنه أصعب منافس مر عليّ طوال مسيرتي التدريبية".

وخسر مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الذي حصده في الموسمين الماضيين، لصالح ليفربول، واكتفى بالوصافة هذا الموسم.

اختر تشكيل مانشستر سيتي المثالي لمواجهة ريال مدريد في غياب سيرخيو أجويرو

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