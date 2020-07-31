سفيان أمرابط لاعب الموسم في هيلاس فيرونا

الجمعة، 31 يوليه 2020 - 17:05

كتب : FilGoal

سفيان أمرابط - هيلاس فيرونا

فاز المغربي سفيان أمرابط بجائزة أفضل لاعب في نادي هيلاس فيرونا لموسم 2019-2020.

سفيان مرابط

النادي : هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

وحصل الدولي المغربي على 37 نقطة بعد تصويت الجماهير له متفوقا على زميله ماتيا زيتشاني بفارق 4 نقاط.

وخاض لاعب الوسط 33 مباراة في الدوري الإيطالي وسجل هدفا وحيدا.

أخبار متعلقة
تقرير: الشرطة الإيطالية توقف بروزوفيتش تحت تأثير الكحول تقرير: نظام جديد لـ الدوري الإيطالي موسم 2020-2021 ساري: الموسم الحالي هو الأصعب في تاريخ الكرة الإيطالية رسميا – يوفنتوس بطلا للدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي بعد تخطي سامبدوريا

وحصد أمرابط جائزة أفضل لاعب في المباراة من جماهير فريقه أمام أودينيزي وفيورنتينا ونابولي.

ويحتل هيلاس فيرونا المركز التاسع برصيد 49 نقطة في الدوري قبل جولة على النهاية وينتظره مواجهة قوية مع جنوى الذي يبحث الهروب من الهبوط.

وتألق أمرابط سريعا في الدوري الإيطالي عقب انضمامه قادما من كلوب بروج البلجيكي مطلع الموسم الجاري.

وحصل فيورنتينا على خدمات اللاعب البالغ 23 عاما في يناير الماضي تبدأ من الموسم المقبل لـ 4 سنوات مقابل 20 مليون يورو.

طالع أيضا:

أول رد فعل من نيوكاسل بشأن انسحاب صندوق الاستثمار السعودي

طلعت يوسف: نتدرب تحت ضغط نفسي وعصبي كبير

حارس برتغالي يكشف كيفية التصدي لركلات جزاء برونو فيرنانديز

ثاني لاعب يصاب بفيروس كورونا في الدوري الصيني.. مهاجم الكاميرون

الشيخ: لن أقص شعري إلا في حالة واحدة

هيلاس فيرونا سفيان أمرابط
نرشح لكم
أخر الأخبار
صلاح: لو كنا خسرنا نهائي دوري الأبطال لانخفضت ثقتنا في أنفسنا.. ما أراه الآن لا يُصدق 4 دقيقة | المحترفون
أرتيتا: لا تقارنونني ولامبارد بـ كلوب وجوارديولا 6 دقيقة | أوروبا
توماس "الترينتشي" كارلوفيتش.. مارادونا الذي لم يكن 31 دقيقة | في الجول كلاسيك
تقرير إنجليزي: رمضان خارج حسابات هدرسفيلد.. 4 أندية بينهم ألميريا مهتمة باللاعب 35 دقيقة | مصر
تقرير: بحثا عن فرصة للمشاركة.. ظهير ليفربول الجزائري يستعد للرحيل 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: تمنيت اللعب مع زيدان.. وليفربول أصعب منافس في مسيرتي 50 دقيقة | أوروبا
تقرير: سولشاير يطلب من إدارة يونايتد ألا تكرر ما فعلته مع ماجوير خلال التعاقد مع سانشو 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سفيان أمرابط لاعب الموسم في هيلاس فيرونا 52 دقيقة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اسمه في القائمة السوداء.. منع أزارو من اللعب في السعودية مرة أخرى 2 فايلر يتحدث عن مصير صالح مع الأهلي 3 حكاية أسامة فيصل - صاحب "الرأس الذهبية" الذي خطف أنظار مدربه بعد 10 دقائق لأنه "مستقبل الزمالك" 4 كاف يقرر تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وفتح التقديم لاستضافة "النهائي المحايد"
قد ينال إعجابك