سفيان أمرابط لاعب الموسم في هيلاس فيرونا

فاز المغربي سفيان أمرابط بجائزة أفضل لاعب في نادي هيلاس فيرونا لموسم 2019-2020.

سفيان مرابط النادي : هيلاس فيرونا هيلاس فيرونا

وحصل الدولي المغربي على 37 نقطة بعد تصويت الجماهير له متفوقا على زميله ماتيا زيتشاني بفارق 4 نقاط.

وخاض لاعب الوسط 33 مباراة في الدوري الإيطالي وسجل هدفا وحيدا.

وحصد أمرابط جائزة أفضل لاعب في المباراة من جماهير فريقه أمام أودينيزي وفيورنتينا ونابولي.

ABBIAMO UN VINCITORE 🥇 Con 37 punti, #Amrabat VINCE il #CuoreGialloblù della stagione 2019/20. Classe, qualità ma soprattutto inesauribile impegno per questa maglia. GRAZIE a tutti per aver partecipato alle votazioni dopo le partite 💛💙 ➡️ https://t.co/t6lqbYV1pA#DaiVerona pic.twitter.com/mepDQc2tKD — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) July 31, 2020

ويحتل هيلاس فيرونا المركز التاسع برصيد 49 نقطة في الدوري قبل جولة على النهاية وينتظره مواجهة قوية مع جنوى الذي يبحث الهروب من الهبوط.

وتألق أمرابط سريعا في الدوري الإيطالي عقب انضمامه قادما من كلوب بروج البلجيكي مطلع الموسم الجاري.

وحصل فيورنتينا على خدمات اللاعب البالغ 23 عاما في يناير الماضي تبدأ من الموسم المقبل لـ 4 سنوات مقابل 20 مليون يورو.

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