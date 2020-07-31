تقرير: الشرطة الإيطالية توقف بروزوفيتش تحت تأثير الكحول

الجمعة، 31 يوليه 2020 - 15:56

كتب : FilGoal

مارسيلو بروزوفيتش

أفادت شبكة "ANSA" الإيطالية أن الشرطة المحلية تدخلت من أجل تهدئة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش متوسط ميدان إنتر الإيطالي.

الشبكة الإيطالية قالت إن الكرواتي البالغ 27 عاما أراد أن يساعد صديقه البالغ 42 عاما بالدخول للمستشفى عقب إصابته في قدمه محاولا تخطي مرضي يعانون من مشاكل أكثر خطورة.

التقرير أضاف أن لاعب إنتر الإيطالي كان تحت تأثير الكحوليات وأن الشرطة حذرته من أن أفعاله قد تعرضه لعقوبة جنائية.

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اللاعب اعتذر لاحقا للجميع بما فيهم الأطباء في غرفة الطوارئ.

وتعرض بروزوفيتش للغرامة بـ 100 ألف دولار من ناديه في وقت سابق بعدما تسبب في إيقاف حركة المرور في الثانية صباحا والإشارة متوقفة وظهر أن معدل الكحول في الدم مرتفعا.

الكرواتي خاض الموسم الحالي 41 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 6 في جميع المسابقات.

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