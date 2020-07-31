سكاي: ممثلو مدافع ليل في إنجلترا للتفاوض مع إيفرتون ومانشستر يونايتد

سافر ممثلو جابريل ماجاليس مدافع نادي ليل إلى المملكة البريطانية للتواصل مع ناديين يرغبان في ضم المدافع البرازيلي. وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وكشف التقرير عن اهتمام كل من إيفرتون ومانشستر يونايتد بخدمات اللاعب، صاحب الـ22 عاما.

وأشار التقرير إلى أن قيمة ماجاليس ستقدر بـ30 مليون يورو، وألمح إلى أن اللاعب كان قد خضع لفحص طبي في إيفرتون قبل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأبدى نادي نابولي اهتمامه بضم مجاليس لكن النادي تراجع بعد ذلك.

وكان ليل قد وقع مع سفين بوتمان مدافع نادي أياكس صاحب الـ20 عاما تمهيدا لرحيل ماجاليس.

ماجاليس انضم إلى ليل قادما من أفاي البرازيلي في يناير 2017 بمبلغ 3 مليون يورو.

وشارك جابريل خلال الموسم الجاري في 34 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا.

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