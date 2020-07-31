رانكيك يترك ريد بول بالتراضي

الجمعة، 31 يوليه 2020 - 15:38

كتب : FilGoal

رالف رانكيك

رحل رالف رانكيك عن منصبه في شركة ريد بول المالكة لناديي ريد بول لايبزج وريد بول سالزبورج بالتراضي.

مدرب ريد بول لايبزج وشالكه السابق وافق على إنهاء تعاقده قبل عام واحد على نهايته.

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فأن الألماني يبحث عن فرصة العمل كمدرب بدلا من العمل الإداري.

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ورفض رانكيك أن يتشارك تدريب ميلان الإيطالي مع ستيفانو بيولي في وقت سابق، إذ ارتبط اسمه بتولي مهمة المدير الرياضي والفني للروسونيري في نفس الوقت.

ومع تحسن نتائج ميلان تحت قيادة بيولي وجددت الإدارة تعاقد بيولي حتى صيف 2022.

وأوضح التقرير الإيطالي أن رانكيك يفضل الانتقال والتدريب في الدوري الإنجليزي.

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