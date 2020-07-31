كالتشيو ميركاتو: ميلان يحدد خياره الأول في الدفاع

يضع نادي ميلان الإيطالي المداف الصربي نيكولا ميلينكوفيتش أول خيار دفاعي في سوق الانتقالات الصيفية.

موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أفاد أن الروسونيري لن يستسلم وسيعمل على ضم الصربي الذي يعد الأسم الأول في قائمة النادي لتدعيم دفاعه.

وأضاف التقرير أن روكو كوميسيو مالك فيورنتينا يرغب في بيعه مدافعه البالغ 22 عاما مقابل 35 مليون يورو.

وتجري مفاوضات بين إدارة ميلان ووكيل اللاعب، في نفس الوقت الذي تنضم فيه أندية باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وأتليتكو مدريد المهتمة بضمه.

وتأمل إدارة ميلان أن يكوّن الصربي ثنائية دفاعية مع القائد أليسيو رومانيولي على الرغم من ضم الدنماركي سيمون كايير بشكل نهائي من إشبيلية.

البرازيلي ليو دوارتي والأرجنتيني ماتيو موساتشيو قد يرحلان عن صفوف الروسونيري في الصيف المقبل لإفساح المجال لضم مدافع جديد ينضم لملعب سان سيرو.

نيكولا خاض الموسم الجاري 36 مباراة في الدوري الإيطالي وسجل 5 أهداف.

وانضم الصربي الشاب قادما من بارتيزان بلجراد الصربي للبنفسجي مقابل 5 مليون يورو في 2017.

طالع أيضا:

أول رد فعل من نيوكاسل بشأن انسحاب صندوق الاستثمار السعوديطلعت يوسف: نتدرب تحت ضغط نفسي وعصبي كبير

حارس برتغالي يكشف كيفية التصدي لركلات جزاء برونو فيرنانديز

ثاني لاعب يصاب بفيروس كورونا في الدوري الصيني.. مهاجم الكاميرون

الشيخ: لن أقص شعري إلا في حالة واحدة