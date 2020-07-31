انتهى اهتمام كبار أوروبا؟ رسميا - لايبزج يعلن تجديد عقد أوباميكانو

أعلن نادي ريد بول لايبزج تجديد عقد مدافعه المتميز دايوت أوباميكانو حتى صيف 2023 المقبل.

المدافع الفرنسي صاحب الـ21 عاما انضم إلى لايبزج قادما من ريد بول سالزبرج في يناير 2017، وكان هدفا لعدد من الفرق الكبرى في أوروبا لفترة طويلة، وأبرزها مانشستر يونايتد وسيتي وأرسنال وغيرها.

وصرح اللاعب عقب تجديد عقده قائلا: "أشعر وكأنني في المنزل هنا في لايبزج، كل شيء رائع، كانت هناك محادثة مع الإدارة والمدرب والتي أظهرت لي أن تجديد عقدي هو القرار الصحيح بالنسبة لي".

وواصل "فريقنا الشاب والجائع لتحقيق الألقاب هو جزء من نادي طموح، أرغب في أن آخذ الخطوة التالية مع لايبزج وأن نصل سويا إلى أهدافنا، لأنني مقتنع بالطريقة التي نلعب بها كرة القدم".

وتابع "تواجدت في لايبزج لأكثر من 3 سنوات، واستمريت في التطور مع تطور الفريق، أرغب في الاستمرار في التطور على الصعيد الشخصي، وأعتقد أن يوليان ناجلسمان هو المدرب الذي بإمكانه تطويري للمستوى التالي".

أوباميكانو لعب بقميص لايبزج في 111 مباراة سجل خلالها 3 أهداف، كما كان أحد أبرز عناصر الفريق في تأهله لدوري الأبطال لـ3 مواسم في 2017 و2019 و2020، كما أنه وصل نهائي كأس ألمانيا 2019 وربع نهائي دوري الأبطال للموسم الجاري.

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