سكاي: رغم اهتمام إنتر.. توتنام لا يرغب في بيع ندومبيلي

الجمعة، 31 يوليه 2020 - 11:36

كتب : FilGoal

ندومبيلي ومورينيو

لا يرغب نادي توتنام في بيع لاعبه تانجاي ندومبيلي على الرغم من تقارير اهتمام إنتر ميلان بضم اللاعب الفرنسي. وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

تانجوي ندومبيلي

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وقال التقرير إن توتنام يرغب في منح ندومبيلي وقتا أكثر للتكيف على الأوضاع والتعود على كرة القدم الإنجليزية، بعد موسمه الأول الذي عطلته خلاله الإصابات.

وكانت شبكة "سكاي" في نسختها الإيطالية قد قالت في وقت سابق إن إنتر ميلان تواصل بشكل مبدئي مع توتنام حول إمكانية ضم ندومبيلي.

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وأبدى إنتر استعداده لفتح باب المفاوضات حول الصفقة حتى أنه قد يعرض لاعبين مثل مارسيلو بروزوفيتش وإيفان بيريسيتش وميلان شكرينيار من أجل الحصول على خدمات لاعب الوسط الفرنسي صاحب الـ23 عاما.

جوزيه مورينيو مدرب توتنام، تحدث في وقت سابق خلال شهر يونيو الجاري، وقال إن ندومبيلي لديه القدرة على تحويل مسار مسيرته مع الفريق تماما، بعدما انتقد المدرب لاعبه الفرنسي أكثر من مرة خاصة على مستواه ضد برنلي في شهر مارس الماضي.

ندومبيلي انضم إلى توتنام قادما من ليون في صيف 2019 بمبلغ 60 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2025.

وشارك اللاعب الفرنسي خلال الموسم المنصرم في 29 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع 4.

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