رومينيجه: تياجو أخبر بايرن برغبته في تجربة تحد جديد

قال كارل هاينز رومينيجه رئيس نادي بايرن ميونيخ إن تياجو ألكانتارا أخبر النادي الألماني بأنه يرغب في تجربة تحد جديد ولا يرغب في تجديد عقده مع النادي.

وصرح رومينيجه عبر شبكة "سكاي ألمانيا" قائلا: "في الحقيقة، لطالما كانت مفاوضات اللاعب مع حسن صالحميدزيتش مثمرة للغاية، وفي مرحلة ما بدا الأمر واضحا أنه سيجدد مع بايرن".

وأضاف "لكن بعد ذلك أخبر تياجو، حسن أنه يرغب في تجربة شيء مختلف، وتقبلنا ذلك".

وواصل "لدينا عقد معه ومازال مستمرا لمدة عام، إن توصل لاتفاق مع أي فريق حينها، النادي يجب أن يدفع مبلغا معينا من أجل خدماته".

وأكمل "لا أرغب في أن أعلن للجميع عن السعر الذي حددنا، لأنني كما قلت سابقة، ليس لدينا أوكازيون صيفي في بايرن، توجد دوما قيمة مالية محدد ستدفعنا لترك لاعبينا يرحلون".

وأتم "لست غاضبا على الإطلاق، أحب تياجو إنه لاعب كبير ولديه شخصية جدية أيضا، ولا يجب أن تنسى كذلك أنه في الـ29 من عمره، إنه سن إن أراد أن يقوم بشيء مختلف فعليه أن يفعل ذلك الآن".

وربطت تقارير صحفية كثيرة، ليفربول بضم تياجو كأولى صفقاته هذا الصيف لمنح يورجن كلوب مدرب الفريق عمقا أكبر لتشكيله.

وكانت الصحف الإنجليزية قد تكهنت بأن ليفربول سيقدم عرضا بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات صاحب الـ29 عاما.

ألكانتارا انضم إلى بايرن قادما من برشلونة في صيف 2013 بمبلغ 25 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021.

وشارك النجم الإسباني خلال الموسم الجاري في 36 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

وفي المجمل، لعب ألكانتارا بقميص بايرن في 231 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 31 هدفا وصنع 37 آخرين.

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