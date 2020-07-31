منافس الزمالك والإسماعيلي.. أحداد يتألق في فوز الرجاء الأول بعد كورونا

الجمعة، 31 يوليه 2020 - 01:19

كتب : FilGoal

حميد أحداد - الرجاء

تألق حميد أحداد لاعب الزمالك المعار إلى صفوف الرجاء البيضاوي المغربي في فوز فريقه الأول بالدوري المغربي بعد أزمة فيروس كورونا.

الرجاء انتصر على نهضة الزمامرة بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ 17 من الدوري المغربي.

أحداد نجح في تسجيل هدفين، وحصل على ركلة جزاء جاء منها الهدف الأول عن طريق محسن متولي.

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البداية كانت في الدقيقة 26 عندما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح أحداد بعد لمسة بالمرفق من مدافع نهضة الزمامرة رغم عدم وجود أي خطورة من مهاجم الرجاء في اللقطة.

الحكم احتسب ركلة جزاء وتقنية الفيديو أكدت اللقطة، قبل أن يحولها محسن متولي بنجاح داخل الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول، وتحديدا في الدقيقة 42، سجل أحداد هدفه الشخصي الأول في المباراة والهدف الثاني لفريقه بعد لعبة رائعة داخل منطقة الجزاء ختمها أحداد بتسديدة بين قدمي الحارس.

وفي الدقيقة 67 حرم القائم الأيمن للضيوف، أحداد من زيادة غلة الأهداف بعدما تصدى لتسديدته الصاروخية بعد انفراد بالمرمى.

لكن أحداد لم ينتظر طويلا ليسجل بعدها مباشرة الهدف الثالث لفريقه بعدما استغل تمريرة رائعة بالكعب داخل منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة قوية هزت الشباك.

هدف الضيوف الوحيد جاء عن طريق لحسن دحدوح في الدقيقة 76 بعد مشاركته لدقائق قليلة، ونجح في تحويل عرضية أرضية داخل الشباك.

وخرج أحداد في الدقيقة 83 من عمر المباراة، وبعدها لعب الرجاء بـ 10 لاعبين بسبب طرد عمر بوطيب بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية للاعتراض.

ورفع الرجاء رصيده للنقطة 32 في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد نهضة الزمامرة عند 23 نقطة في المركز العاشر.

ويلعب الرجاء المغربي أمام الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في شهر سبتمبر المقبل ذهابا في المغرب.

بينما يلاقي الإسماعيلي في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

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