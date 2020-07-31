ذا صن: وست هام يسعى لضم جون ستونز

يأمل ديفيد مويس المدير الفني لـ وست هام الإنجليزي لم الشمل مع جون ستونز مرة أخرى بعدما دربه سابقا في صفوف إيفرتون.

مانشستر سيتي بدأ في تدعيم دفاعه وصار قريبا من ضم ناثان أكي من بورنموث مقابل 41 مليون جنيه إسترليني.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية فأن ستونز قد يرحل عن ملعب الاتحاد بمقابل 20 مليون جنيه إسترليني صوب وست هام.

ولم يلعب ستونز تحت قيادة مويس سوى 6 أشهر بعدما انضم من بارنسلي إلى إيفرتون في يناير 2013 مقابل 3 مليون جنيه إسترليني.

وأصبح الصراع بين أندية لندن على خدمات المدافع البالغ 26 عاما قويا بعدما ارتبط اسم أرسنال سابقا بضم اللاعب.

ولم يظهر ستونز مع جوارديولا منذ استئناف النشاط الرياضي بسبب معاناته من إصابة في الكاحل.

وخاض ستونز الموسم الجاري 20 مباراة فقط ويخشى على مستقبله بقميص منتخب إنجلترا في يورو 2021 المقبلة.

الدولي الإنجليزي توج بـ 8 ألقاب خلال 4 مواسم خلال 129 مباراة خاضها بقميص سيتي.

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