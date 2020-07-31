جوارديولا: من الصعب للغاية استبدال ديفيد سيلفا.. وريال مدريد يعرف كيف يقلب الطاولة

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه سيكون من الصعب تعويض ديفيد سيلفا بعد رحيله، كما أشار إلى أن فريقه لا يجب أن يفكر في الفوز الذي حققه أمام ريال مدريد في مباراة الذهاب بدوري الأبطال.

ديفيد سيلفا النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وصرح جوارديولا عبر شبكة "دازن" قائلا: "ضم أي لاعب بأسلوب لعب ديفيد سيلفا وجودته هو أمر صعب للغاية، خاصة استبدال رغبته في المنافسة وليس جودته فقط".

وأضاف "جودته فريدة من نوعها وخاصة للغاية، وقدرته على التحرك في المساحات كذلك".

وواصل "ما فاجأني أكثر من أي شيء آخر، وبمعرفته على مدار تلك السنوات الأربعة سويا، هي رغبته الشديدة في التنافس حينما يلعب".

صاحب الـ34 عاما والذي يلعب لمانشستر سيتي منذ انضمامه له في صيف 2010 قادما من فالنسيا بمبلغ 28.75 مليون يورو، سيرحل بنهاية عقده في الصيف الجاري.

وتطرق جوارديولا للحديث عن مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال قائلا: "لا يجب علينا أن نفكر كثيرا فيما يخص الأفضلية التي لدينا ضد ريال مدريد".

وواصل "نعلم أنها فرصة جيدة، ولكن إن كان هناك فريق بإمكانه قلب الطاولة، فهي الفرق الكبيرة مثل ريال مدريد وبرشلونة أو بايرن ميونيخ، إنهم يعرفون تلك المنافسات ويعلمون كيف يلعبونها".

وأكمل "لن نغير في التكتيك أو أي شيء لمفاجأة ريال مدريد، لأنهم يعرفون ما يفعلونه".

وتابع "الهدف الوحيد الذي لدي في الأسابيع المقبلة هو أن يدخل اللاعبون للملعب للعب كرة القدم بدون جماهيرنا، أن ندافع حينما نضطر لذلك وأن نشجع بعضنا البعض، الأمور بسيطة".

وواصل "لا أعلم ماذا سأشعر به إن فزت بدوري الأبطال خاصة وأنه لم يحدث بعد، حاولت ذلك في العام الأول والثاني والثالث والرابع، طالما أشارك، فسأحاول الفوز به، إن لم أفز فأهم شيء هو المحاولة".

وأتم "فزت بالبطولة لأنني كنت مع أندية رائعة ولاعبين ممتازين وأرغب في الاستمرار في الفوز".

مانشستر سيتي فاز بنتيجة 2-1 أمام ريال مدريد على ملعب الأخير في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال، ويتواجه الفريقان يوم الجمعة 7 من شهر أغسطس على ملعب الاتحاد في لقاء الإياب.

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