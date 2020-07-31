صحفي سكاي: توتنام يواصل محادثاته لضم هويبيرج.. وزانيولو لن تتم

تتواصل محادثات توتنام مع ساوثامبتون لضم الدنماركي بيير إيميل هويبيرج في سوق الانتقالات الصيفية.

فابرتسيو رومانو الصحفي الإيطالي الموثوق كتب عبر حسابه قائلا: "توتنام يعمل للحصول على التوقيع بيير إيميل هويبيرج مع ساوثامبتون".

وأضاف "المفاوضات لا تزال مستمرة لإيجاد اتفاق".

لاعب الوسط الدنماركي خاض الموسم الجاري 38 مباراة وصنع هدفا وحيدا، كما سبق له ارتداء قميص بايرن ميونيخ الألماني.

ووفقا لموقع “Football London” فأن ساوثامبتون يسعى لبيع قائده البالغ 24 عاما مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

قيمة الصفقة قد تقل في حال أدخل الديوك اللاعب ووكر بييترز في الصفقة.

وأتم رومانو "لا توجد فرص لإتمام صفقة نيكولو زانيولو، روما لا يفكر في بيعه".

زانيولو صانع ألعاب روما الإيطالي تعافى من إصابة الرباط الصليبي وقدم أداءً جيدا عقب عودة النشاط الرياضي.

الدولي الشاب خاض الموسم الجاري 31 مباراة في جميع المسابقات سجل 8 وصنع 2.

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