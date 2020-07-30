سكاي إيطاليا: إنتر يبدأ مفاوضاته لضم ندومبيلي.. وبيريسيتش قد يكون كلمة السر

الخميس، 30 يوليه 2020 - 23:59

كتب : FilGoal

ندومبيلي - توتنام - أستون فيلا

في تحرك مفاجئ ومثير، بدأ نادي إنتر ميلانو الإيطالي مفاوضاته مع توتنام الإنجليزي من أجل التعاقد مع تانجي ندومبيلي، وفقا لـ سكاي إيطاليا.

وكشفت سكاي إيطاليا وفقا لمصادرها الخاصة، رغبة أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر في التعاقد مع ندومبيلي لاعب وسط توتنام.

المفاوضات بدأت بالفعل بين إنتر وتوتنام، وقد تشهد إتمام بعض الصفقات التبادلية، وفقا لـ سكاي.

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وأشارت سكاي إلى إمكانية وجود أسماء مثل مارسيلو بروزوفيتش وإيفان بيريسيتش وميلان سكرينيار، من إنتر من أجل تواجد أحدهم في الصفقة التبادلية مع توتنام.

الكرواتي إيفان بيريسيتش كان هدفا دائما للاستثنائي جوزيه مورينيو مدرب توتنام، أثناء فترة الأخيرة في مانشسستر يونايتد وفي النهاية لم تتم الصفقة.

بيريسيتش صاحب الـ 31 لعب معارا لـ بايرن ميونيخ، والآن قد يكون كلمة السر لإتمام صفقة ندومبيلي لإنتر.

كذلك اسم المدافع سكرينيار قد يكون حلا لـ توتنام وخصوصا مع رغبة الأخير في تدعيم الدفاع مع رحيل يان فيرتونخين.

وكانت تقارير إنجليزية قد كشفت في وقت سابق رغبة ندومبيلي في الرحيل عن توتنام بسبب خلافه مع مورينيو.

الفرنسي صاحب الـ23 عاما انضم لـ توتنام في الصيف الماضي قادما من ليون.

وشارك ندومبيلي في 29 مباراة فقط الموسم الماضي، وسجل مرتين وصنع 4 أهداف.

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