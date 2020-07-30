عمرو وردة: أريد أن أبقى في كامل تركيزي على كرة القدم لجعل أفواها مغلقة

أبدى عمرو وردة سعادته بالعودة مجددا لصفوف نادي باوك، ويعتزم المحترف المصري على التركيز في كرة القدم فقط.

عمرو وردة النادي : باوك سالونيكي باوك سالونيكي

وردة تحدث لموقع "protathlima" اليوناني عقب عودته لـ باوك قائلا: "هذه عائلتي. أنا سعيد جدا بالعودة. سأبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق والجماهير وجعل سالونيك كلها سعيدة".

وواصل "سأقدم كل شيء، لأن هذه عائلتي، منذ اليوم الأول الذي أتيت فيه".

باوك تأهل للمرحلة الثانية التمهيدية من دوري أبطال أوروبا بعدما حل ثانيا خلف أولمبياكوس في جدول ترتيب الدوري اليوناني 2019-2020.

وأضاف وردة عن الموسم المقبل: "أنا متحمس. ربما أخذنا بعض فترات الراحة، لكني لست مهتما بذلك. والأهم هو المباريات التأهيلية لـ باوك".

وأضاف "أنا سعيد ومتحمس. اليوم هو اليوم الأول من الموسم. أتمنى للجميع موسم جيد. أريد أن أساعد الجميع وأمنح السعادة لـ سالونيك".

وعن توقعاته الشخصية: "أريد أن أبقى في كامل تركيزي على كرة القدم فقط، وأعمل بجد، وأن أبقي أفواها مغلقة، وأركز في الملعب".

وأتم "لأننا إذا فعلنا ذلك فسوف نثبت الأشياء يوما بعد يوم، وسوف نجعل أنفسنا فخورون. هذا هو أهم شيء هنا".

وكان وردة قد جدد تعاقده مع باوك وفقا لما أعلنه عبر حسابه على إنستجرام (طالع التفاصيل).

وانضم وردة إلى باوك في عام 2017 وكان تعاقده ينتهي في صيف عام 2021.

وأعار باوك وردة أكثر من مرة فكانت المرة الأولى والثانية للفريق ذاته أتروميتوس أثينا، ثم قضى الموسم الماضي رفقة لاريسا.

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