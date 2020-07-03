وردة يعلن تجديد تعاقده مع باوك: لا أستطيع الانتظار لارتداء القميص الأبيض والأسود مجددا

أعلن عمرو وردة تجديد تعاقده مع فريقه باوك اليوناني مساء اليوم الجمعة وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وقال وردة: "دائما أنا جزء من تلك العائلة الكبيرة".

وواصل "أنا سعيد لتجديد تعاقدي مع باك وإثبات إنني أستطيع أن أصبح جزءا فخورا من عائلة باوك".

وأتم "لا أستطيع الانتظار لارتداء القميص الأسود والأبيض مجددا".

ولم يعلن وردة عن مدة تجديد التعاقد ولم يصدر باوك بيانا حتى الآن.

وانضم وردة إلى باوك في عام 2017 وكان تعاقده ينتهي في صيف عام 2021.

وأعار باوك وردة أكثر من مرة فكانت المرة الأولى والثانية للفريق ذاته أتروميتوس أثينا، ثم قضى الموسم الماضي رفقة لاريسا.

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