دورتموند يعلن غياب رويس لأجل غير مسمى

الخميس، 30 يوليه 2020 - 22:48

كتب : FilGoal

رويس - دورتموند

أعلن بوروسيا دورتموند غياب قائده ماركو رويس لأجل غير مسمى.

ماركو رويس

النادي : بوروسيا دورتموند

بوروسيا دورتموند

رويس البالغ 31 أصيب بالتهاب أوتار الفخذ والتي أصيب بها من قبل في فبراير الماضي وأبعدته عن المتبقي من الموسم.

وقال بيان دورتموند: "لقد عمل رويس بجد وأحرز تقدما في الأشهر الأخيرة، لكنه لا يزال يعاني من مشاكل مع بعض الحركات، ويتم استخدام نهج علاجي محافظ لعلاج الإصابة".

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وعلق مايكل زورك المدير الرياضي للفريق قائلا: "للأسف، الوتر لا يزال ملتهبا. لم يتمكن بعد من التدريب مع الفريق. من الصعب عمل توقع موعد عودته المناسب. هذا هو الحال مع إصابات الوتر".

قبل الإصابة كان رويس يقدم موسما جيدا إذ ساهم في تسجيل 11 هدفا وصنع 5.

وكان ظهوره الأخير في الفوز بنتيجة 5-0 على يونيون برلين في الجولة الـ 20 والتي تصدر بها الفريق جدول ترتيب الدوري الألماني.

وعاد رويس في أوائل يونيو للتدريبات لكنه تعرض لانتكاسه أخرى قد تبعده عن المشاركة في أول مباريات الفريق في الموسم المقبل.

ويستهل دورتموند مشواره في موسم 2020-2021 بمواجهة ديسبورج في الجولة الأولى من كأس ألمانيا.

ويمتلك رويس تاريخا سيئا من الإصابات، أهمها إصابة في الكاحل تسببت في غيابه عن كأس العالم 2014 والإصابة بالرباط الصليبي موسم 2017-18.

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