لا جازيتا ديللو سبورت: إبراهيموفيتش قرر البقاء في ميلان

الخميس، 30 يوليه 2020 - 21:46

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان - بولونيا

قرر السويدي زلاتان إبراهيموفيتش البقاء لموسم آخر مع ميلان الإيطالي.

صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية قالت إن السويدي قرر البقاء مع ميلان ومناقشة تفاصيل التعاقد خلال الأيام المقبلة.

وأضاف التقرير أن المهاجم البالغ 38 عاما مقتنع بالبقاء في ملعب سان سيرو والعمل مع ستيفانو بيولي.

أخبار متعلقة
بن ناصر: إبراهيموفيتش يبحث عن الكمال وإلا سيقتلك إبراهيموفيتش: أنا مثل بنجامين بوتون.. لا أتقدم في العمر أبدا إبراهيموفيتش في فيديو تحفيزي: تعتقدون أنني انتهيت؟ أنا زلاتان.. لا زلت أستعد المدير الرياضي لـ ميلان: بدأنا في تجديد عقود إبراهيموفيتش وهاكان ودوناروما

إبراهيموفيتش سجل 9 أهداف وصنع 5 في 17 مباراة بالدوري الإيطالي منذ انضمامه لـ ميلان وساهم في تأهل الفريق للدوري الأوروبي باحتلال المركز السادس.

وأشار التقرير إلى أن راتب إبراهيموفيتش سيكون 4 مليون يورو بالإضافة لحوافز مرتبطة بعدد الأهداف التي يسجلها والمباريات التي يخوضها وكذلك أداء الفريق في الدوري الأوروبي وفي حال المساهمة في تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا موسم 2021-22.

إبراهيموفيتش وصف نفسه بـ "بنجامين بوتون ولا يتقدم في العمر" عقب الفوز على سامبدوريا. (طالع التفاصيل).

كما أشاد زميله الجزائري إسماعيل بن ناصر بقدرة السويدي على رفع مستوى رفاقه في الفريق وبحثه عن الكمال (طالع التفاصيل).

طالع أيضا

تحرك جديد من الأهلي ضد الزمالك

رسميا - تحديد مصير بيع نيوكاسل

هل ينتقل رمضان صبحي للدوري اليوناني؟

سيتي يقترب من صفقته الأولى

عودة بيرلو لـ يوفنتوس

ميلان إبراهيموفيتش
نرشح لكم
أخر الأخبار
الشامي يسابق الزمن ليلحق بلقاء المصري.. ودونجا حزين للغياب ولكن 13 دقيقة | الدوري المصري
لا جازيتا ديللو سبورت: إبراهيموفيتش قرر البقاء في ميلان 43 دقيقة | أوروبا
فخري: فايلر أخبر الشباب أنهم خارج الصورة الآن.. وعربي بدر يكشف "خدعة" التدريبات 48 دقيقة | الدوري المصري
هل ناثان أكي جيد كفاية للانتقال إلى مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
أمير توفيق يتحدث عن مصير رمضان صبحي.. موقف أزارو والصفقات الجديدة ساعة | الدوري المصري
المحكمة الرياضية تؤيد استبعاد طرابزون سبور من البطولات الأوروبية ساعة | أوروبا
توخيل: مشاركة مبابي أمام أتالانتا؟ نحصي الأيام في انتظار معجزة ساعة | أوروبا
كهربا يتغنى بـ ثنائي الأهلي الشاب ويكشف كواليس حديثه مع فايلر 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اسمه في القائمة السوداء.. منع أزارو من اللعب في السعودية مرة أخرى 2 فايلر يتحدث عن مصير صالح مع الأهلي 3 حكاية أسامة فيصل - صاحب "الرأس الذهبية" الذي خطف أنظار مدربه بعد 10 دقائق لأنه "مستقبل الزمالك" 4 إبراهيم حسن يوجه رسالة لـ فاروق جعفر بعد تصريحات "مجاملة" مصر
قد ينال إعجابك