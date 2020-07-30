لا جازيتا ديللو سبورت: إبراهيموفيتش قرر البقاء في ميلان

قرر السويدي زلاتان إبراهيموفيتش البقاء لموسم آخر مع ميلان الإيطالي.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : ميلان ميلان

صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية قالت إن السويدي قرر البقاء مع ميلان ومناقشة تفاصيل التعاقد خلال الأيام المقبلة.

وأضاف التقرير أن المهاجم البالغ 38 عاما مقتنع بالبقاء في ملعب سان سيرو والعمل مع ستيفانو بيولي.

إبراهيموفيتش سجل 9 أهداف وصنع 5 في 17 مباراة بالدوري الإيطالي منذ انضمامه لـ ميلان وساهم في تأهل الفريق للدوري الأوروبي باحتلال المركز السادس.

وأشار التقرير إلى أن راتب إبراهيموفيتش سيكون 4 مليون يورو بالإضافة لحوافز مرتبطة بعدد الأهداف التي يسجلها والمباريات التي يخوضها وكذلك أداء الفريق في الدوري الأوروبي وفي حال المساهمة في تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا موسم 2021-22.

إبراهيموفيتش وصف نفسه بـ "بنجامين بوتون ولا يتقدم في العمر" عقب الفوز على سامبدوريا. (طالع التفاصيل).

كما أشاد زميله الجزائري إسماعيل بن ناصر بقدرة السويدي على رفع مستوى رفاقه في الفريق وبحثه عن الكمال (طالع التفاصيل).

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