بن ناصر: إبراهيموفيتش يبحث عن الكمال وإلا سيقتلك

أشاد الجزائري إسماعيل بن ناصر متوسط ميدان ميلان الإيطالي بدور زلاتان إبراهيموفيتش الذي يطلب من زملائه "تقديم المزيد ويصرخ عليهم إذا ارتكبوا أخطاءً".

إبراهيموفيتش سجل هدفين في فوز ميلان الكبير على سامبدوريا بنتيجة 4-1 ليواصل الفريق سلسلة اللاهزيمة محليا لـ 11 مباراة متتالية.

الجزائري قال لـ "سكاي سبورت" الإيطالية: "إنه يساعدنا كثيرا، في وجوده هنا تريد تقديم المزيد، ولا تخسر الكرة".

وأضاف "عليك تقديم المزيد لأنه يبحث عن الكمال، وإذا لم تفعل ذلك سوف يقتلك".

وأكمل "هو يحب ذلك وهذا صحيح، صحيح أن يصرخ عليك عندما ترتكب خطأً، ولا يقول شيئا عندما تقدم أداءً جيدا".

وأتم "بتلك الطريقة تتعلم وتصبح لاعبا في أعلى المستويات".

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السويدي المخضرم افتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة برأسية من عرضية الكرواتي أنتي ريبيتش.

هدف يحمل الرقم 50 لإبرا في الدوري الإيطالي مع ميلان ليصبح أول لاعب يسجل 50 هدفا لكل من قطبي مدينة ميلانو في تاريخ الدوري الإيطالي.

وأسرع هدف له مع ميلان في الدوري الإيطالي منذ 2010.

وفي الدقيقة 58 صنع التركي هاكان تشالهان أوجلو هدف ميلان الثالث بتمريرة بينية للسويدي الذي سدد كرة قوية لم يتعامل معها الحارس وسكنت الشباك في الدقيقة 58.

هدف هو التاسع للسويدي في الدوري الإيطالي منذ انضمامه لميلان في يناير.

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