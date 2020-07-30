توخيل: مشاركة مبابي أمام أتالانتا؟ نحصي الأيام في انتظار معجزة

الخميس، 30 يوليه 2020 - 20:44

كتب : FilGoal

مبابي - باريس سان جيرمان

وصف الألماني توماس توخيل عودة كيليان مبابي من الإصابة والتواجد لمواجهة أتالانتا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بـ "المعجزة".

مبابي يعاني من التواء في الكاحل مع إصابة في الرباط الخارجي، وسيغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع، حسبما أعلن باريس في بيان رسمي (طالع التفاصيل).

بعدما تعرض لإصابة قوية في نهائي كأس فرنسا أمام سانت إيتيان وسيغيب على إثرها عن نهائي كأس الرابطة أمام أولمبيك ليون وكذلك لقاء أتالانتا في دوري الأبطال,

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توخيل قال في المؤتمر الصحفي عشية مواجهة ليون: "نأمل أن يكون بإمكانه اللعب أمام أتالانتا، لكن الفرصة ضئيلة للغاية، نحصي الأيام في انتظار معجزة، لكن علينا أن نتأقلم على اللعب بدونه".

وواصل توخيل عن ثنائية ماورو إيكاردي ونيمار في الهجوم قائلا: "إيكاردي قدم أداءً جيدا للغاية في الوديات، وسيكون أقوى مع نيمار ومبابي وأنخيل دي ماريا، أنه يحب اللعب مع الثلاثي".

وأوضح "لن تكون مباراة ليون استعدادا للقاء أتالانتا، لا أعرف فريقا يلعب مثل أتالانتا".

وأتم "علينا العمل على تطبيق أسلوبنا وإظهار جوعنا للفوز، سيجعلنا هذا مستعدين إذا حققنا نتيجة إيجابية في النهائي".

باريس توج بلقب الدوري وكأس فرنسا وسيسعى لحسم الثلاثية المحلية بالفوز بكأس الرابطة.

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