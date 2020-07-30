منافس الأهلي.. الوداد يفقد لاعب وسطه لمدة شهر

تأكد غياب سفيان كركاش لاعب وسط فريق الوداد الرياضي المغربي عن صفوف فريقه لمدة شهر على الأقل بسبب الإصابة.

الوداد يستعد لمواجهة الأهلي في الـ 25 أو الـ 26 من شهر سبتمبر المقبل في المغرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكشفت صحيفة le360 احتياج سفيان كركاش لاعب وسط الوداد للراحة لمدة شهر على الأقل قبل أن يعود من جديد ليشارك في التدريبات الجماعية مع فريقه.

وتعرض كركاش لإصابة خلال إحدى الحصص التدريبية لفريقه، قبل مواجهة يوم الثلاثاء الماضي في الدوري المغربي.

سفيان صاحب الـ 21 عاما كان آخر الملتحقين بتدريبات الوداد، إذا غاب عن المعسكر التدريبي الذي أجراه خوان كارلوس جاريدو، إذ كان عالقا في بلجيكا وقضى هناك فترة الحجر الصحي بعد أزمة فيروس كورونا.

وضم الوداد كركاش من نهضة بركان المغربي خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية، ولم يشارك مع الفريق سوى مرتين فقط.

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