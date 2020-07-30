وكيله: أوزيل باق في أرسنال

الخميس، 30 يوليه 2020 - 18:23

كتب : FilGoal

أوزيل - أرسنال - ليستر سيتي

أوضح التركي إركوت سوجوت أن الألماني ميسوت أوزيل لن يرحل عن صفوف أرسنال في الصيف الجاري.

مسعود أوزيل

النادي : أرسنال

أرسنال

وخرج أوزيل من حسابات المدرب الأسباني ميكيل أرتيتا عقب استئناف النشاط الرياضي في إنجلترا إذ لم يخض أي مباراة.

سوجوت وكيل أوزيل قال لصحيفة "فاناتيك" التركية: "لا اعتقد أن أوزيل سيرحل عن أرسنال قبل صيف 2021".

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وواصل "سيُكمل عقده والذي لم يتغير، سيظل في أرسنال".

عقد أوزيل ينتهي في صيف 2021 وعن وجهته المقبلة أضاف "عندما ينتهي تعاقده، اعتقد أنه سيغادر بنسبة 90% أرسنال".

وأتم "ربما يرحل لآسيا أو أمريكا أو تركيا، من يعلم؟".

وسبق أن ارتبط اسم أوزيل بالانتقال لـ فنربهاتشه التركي لكن راتبه المرتفع يحول دون إتمام الصفقة.

صانع الألعاب البالغ 31 عاما شارك الموسم الحالي في 23 مباراة وسجل هدفا وصنع 3.

ومنذ انتقاله من ريال مدريد في صيف 2014 خاض أوزيل 254 مباراة سجل 44 هدفا وصنع 77.

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