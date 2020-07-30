كاراجير يتسائل كيف سيلعب جوارديولا بقلبي دفاع أصحاب قدم يسرى؟

علق جيمي كاراجير مدافع ليفربول السابق على أنباء اقتراب مانشستر سيتي من حسم ضمه لمدافع بورنموث ناثان أكي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال كاراجير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس: "أنا مُعجب بأكي وأعتقد أنه يناسب مانشستر سيتي".

وواصل "لكن في ظل مشاركة لابورتي كأساسي لست مقتنعا بوجود قلبي دفاع يلعبان بالقدم اليسرى سويا".

وأضاف "إن الأمر لا يبدو صحيحا لي".

ورد عليه مُشجع لمانشستر سيتي معللا ضم أكي بسبب إصابة لابوتي خلال الموسم المنصرم.

وقال كاراجير له: "هل لابورتي يُصاب كثيرا أم أنه تعرض لإصابة سيئة؟ هناك فرق بين الاثنين، إن كان لابورتي لائقا للعب فهو سيشارك".

وأتم "أعتقد أن الأمر مشوق لنرى كيف سيدفع بيب جوارديولا بأكي في فريقه عندما يكون لابورتي لائقا".

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن سيتي سيضم اللاعب الهولندي مقابل 41 مليون جنيه إسترليني.

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