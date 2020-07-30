برونو فيرنانديز يكشف سر احتفاله بالأهداف

كشف برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد سر احتفاله بالأهداف وعلاقة ذلك بطفلته.

برونو فيرنانديز النادي : مانشستر يونايتد

قال برونو في تصريحات لموقع ناديه: "هذه قصة طويلة، عندما كنت ألعب في البرتغال وبدأت موسمي الثاني في سبورتنج لشبونة، كانت ابنتي صغيرة في السن".

وأضاف "في بعض الأحيان، حين نتحدث أنا وزوجتي معها كانت تضع أصابعها في أذنيها، بعد أن بدأت تفعل ذلك اخترت هذا للاحتفال بالأهداف من أجلها".

وواصل البرتغالي "باتت تعرف الآن أنني أقوم بذلك من أجلها، حين كانت صغيرة لم تكن تدرك ذلك، لكنها تعلم الآن".

وسجل برونو 8 أهداف وصنع 7 خلال 14 مباراة لعبها في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه ليونايتد في يناير الماضي قادما من سبورتنج لشبونة.

وأكمل "كانت تقول لي قبل كل مباراة عليك أن تسجل مرتين، أحدهما لي والآخر لوالدتي".

وأتم "نحن الآن في انتظار طفل جديد، وهي تقول لي لقد أصبحت بحاجة إلى تسجيل ثلاثة أهداف في كل مباراة، أولهم لي، الثاني لشقيقي حين يأتي، والثالث لوالدتي".

وقاد النجم البرتغالي فريقه للفوز بنتيجة 2-0 أمام مضيفه ليستر سيتي في آخر جولات الدوري الإنجليزي، ليضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعدما حل ثالثا في جدول الترتيب.

وبعد أن حجز يونايتد أحد بطاقات التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، يتبقى للفريق المنافسة على لقب الدوري الأوروبي.

مانشستر يونايتد يواجه نظيره لاسك النمساوي في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي يوم 5 أغسطس المقبل، وكان الشياطين الحمر قد فازوا بنتيجة 5-0 في الذهاب.

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