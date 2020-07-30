موندو: برشلونة في مفاوضات مع إيفرتون ووست هام لبيع برايثوايت

الخميس، 30 يوليه 2020 - 16:02

كتب : FilGoal

مارتن برايثوايت - برشلونة

بدأ نادي برشلونة مباحثاته مع بعض الأندية لبيع مارتن برايثوايت المهاجم الدنماركي المنضم حديثا للفريق.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن برشلونة يؤمن بأن مستقبل برايثوايت سيكون في إنجلترا.

موندو كشفت بأن فريقي وست هام وإيرتون يريدان ضم برايثوايت بالفعل. وربما تكون كفة إيفرتون أرجح نظرا لعلاقة الفريق القوية مع برشلون بعد ضم لوكاس دين وأندريه جوميش من برشلونة مؤخرا.

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وست هام أيضا يريد ضم صاحب الـ29 عاما، لكن برشلونة كذلك يُجهز الحلول البديلة حال تعثر المفاوضات مع الفرق الإنجليزية.

وسبق لبعض الفرق الإسبانية أن أبدت اهتمام بضم برايثوايت، على رأسهم إشبيلية وريال سوسيداد وبلد الوليد، لكن برشلونة لا يفضل هذا الحل لأن الإدارة تعلم صعوبة الحصول على مبلغ 18 مليون يورو من فريق إسباني حاليا في ظل الأزمة الاقتصادية جراء وباء كورونا.

ويريد برشلونة الحصول على 18 مليون يورو لبيع برايثوايت، وهو نفس المبلغ الذي دفعه النادي للحصول على خدمات اللاعب خلال شهر فبراير الماضي من خلال دفع الشرط الجزائي لفريق ليجانيس.

برايثوايت انضم لبرشلونة خلال شهر فبراير الماضي لتعويض إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي مهاجما الفريق المصابين، لكن موسم اللاعب انتهى بالفعل مع برشلونة بعد نهاية بطولة الدوري وعدم قيده أوروبا في قائمة دوري أبطال أوروبا.

ورغم أن برايثوايت يملك عقدا لأربع سوات مقبلين مع برشلونة، لكنه على الأرجح سيغادر الفريق الكتالوني هذا الصيف بعد أداء مهمته في تعويض الغيابات.

برايثوايت شارك هذا الموسم في 38 مباراة بين الدوري وكأس الملك رفقة ليجانيس وبرشلونة. سجل فيهم 9 أهداف وصنع هدفا واحدا، بينهم هدفا واحدا رفقة برشلونة في 11 مباراة خاضها بقميص الفريق الكتالوني.

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