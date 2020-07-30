مازيمبي: لم تعجبنا طريقة موسكورن وسنتفاوض مع ليل مباشرة بشأن موليكا

كشف فريدريك كيتنجي المدير الرياضي لنادي مازيمبي عن استعداد ناديه للتفاوض مباشرة مع ليل الفرنسي بشأن انتقال جاكسون موليكا.

جاكسون موليكا النادي : مازيمبي مازيمبي

ونشر الموقع الرسمي لمازيمبي تصريحات المدير الرياضي لراديو "توب كونغو إف إم" والتي تحدث فيها عن مستقبل موليكا.

وقال كيتنجي: "تحدث معنا منذ أيام نادي مسكورن البلجيكي لضم موليكا، وكنا ندرس العرض لكن بعد ذلك علمنا أن النادي يتفاوض من الباطن لصالح نادي ليل بسبب الشراكة بين الناديين".

وشدد المدير الرياضي لمازيمبي "أخبرنا وكيل اللاعب أننا لن نتعامل مع موسكورن وطالبنا التفاوض مع ليل مباشرة لأن هذه الطريقة لا تعجبنا".

وكشف "وبالفعل حددنا الأسبوع المقبل موعدا لبدء التفاوض مع ليل الفرنسي بشأن موليكا".

وارتبطت التقارير بانتقال موليكا إلى ليل ومنه إلى موسكورن أو بوافيستا البرتغالي على سبيل الإعارة.

وقال كيتنجي بشأن ذلك: "هذا الأمر لا يهمنا، إذا تم انتقال موليكا إلى ليل فاللاعب سيصبح ملكا لهم، ما يهمنا هو وضوح التفاوض والوصل لحل يرضي الطرفين".

وتابع "لم يتحدث معنا أي ناد أخر بشكل رسمي، حتى لانس الفرنسي لم يتحدث معنا بشكل رسمي ولكن كانت هناك تسريبات بشأن ذلك".

وأتم تصريحاته "لا نفكر حاليا في المطالب المادية، تفكيرنا في إيجاد ظروف جيدة دون تحايل أو تهرب وأن يكون الأمر بعيد عن تأثير الوسطاء والوكلاء، ما نريده هو الشفافية".

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