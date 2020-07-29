المصري وبيراميدز يتعادلان في الودية الثانية استعدادا للدوري

تعادل النادي المصري مع بيراميدز بهدف لكل فريق على ملعب برج العرب الفرعي، ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدوري المصري.

سجل أحمد ياسر هدف التقدم للنادي المصري، فيما أدرك عبد الله السعيد هدف التعادل لبيراميدز.

التشكيل

خاض طارق العشري مدرب المصري هذا اللقاء بالتشكيل الأساسي، بعدما لعب المباراة الأولى بتشكيل من البدلاء ولاعبي الشباب.

على الجانب الآخر، خاض أنتي تشاتشيتش اللقاء بتشكيل بيراميدز الأساسي أيضا، وأكمل اللقاء دون إجراء أية تبديلات.

وصف المباراة

كان بيراميدز هو المبادر بالهجوم في الدقيقة الرابعة وتصويبة من إبراهيم حسن، تصدى لها أحمد مسعود بسهولة.

واستمر بيراميدز في الهجوم بتصويبة من عبد الله السعيد في الدقيقة الـ23، ولكنها مرت فوق المرمى بقليل.

وأثناء هجوم بيراميدز، تقدم المصري بالهدف الأول في الدقيقة الـ24. تمريرة من عمرو موسى إلى أحمد ياسر، والذي استلمها ثم سدد بقوة في الزاوية البعيدة لمهدي سليمان مسجلا الهدف الأول.

عمرو موسى أرسل بينية طويلة أخرى في الدقيقة الـ44 إلى محمود وادي الذي استلم الكرة لكنها طالت منه لتذهب إلى الحارس، ولينتهي الشوط الأول بتقدم المصري.

الشوط الثاني

بدأ المصري الشوط الثاني بشكل جيد. عمر كمال أرسل كرة عرضية في الدقيقة الـ51 إلى محمد جابر الذي استلم الكرة واستدار ثم سدد لكن فوق المرمى بقليل.

وأدرك بيراميدز التعادل في الدقيقة الـ61. تمريرة من إيريك تراوري إلى عبد الله السعيد الذي سدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك أحمد مسعود.

مجموعة تبديلات

طارق العشري تدخل في الدقيقة الـ66 وأجرى أولى تبديلاته بدخول أحمد عادل "ميسي" بدلا من أحمد ياسر، وإسلام عطية بدلا من حسن علي.

وكان ثالث تبديلات المصري في الدقيقة الـ74 بدخول إيزي إيميكا بدلا من عمرو موسى.

بيراميدز كاد يسجل الثاني في الدقيقة الـ75 بعد انطلاقة من إيريك تراوري وتصويبة لكن مسعود تصدى لها ببراعة.

ضغط بورسعيدي

التبديلات أثمرت عن ضغط للمصري في الدقائق الأخيرة. أحمد عادل سدد كرة في الدقيقة الـ78 فوق مرمى مهدي سليمان.

وفي الدقيقة الـ81 سدد عبد الله السعيد في يد أحمد مسعود أيضا.

ثم شارك زياد فرج في الدقيقة الـ83 بدلا من محمد جابر في صفوف المصري.

زياد فرج كاد يسجل الثاني فور نزوله ومن أول تسديدة، لكن كرت مرت بجانب القائم في الدقيقة الـ84

ومرة أخرى في الدقيقة الـ86 توغل أحمد عادل "ميسي" وأرسل عرضية رائعة بوجه قدمه الخارجي، قابلها زياد فرج بلمسة فوق المرمى بقليل.

وكانت آخر فرص اللقاء في الدقيقة الـ89 بعد مرتدة للمصري بدأها زياد فرج الذي أرسل الكرة إلى أحمد عادل "ميسي" والذي انطلق بالكرة بدوره ثم أرسل عرضية، قابلها محمود وادي بلمسة في المرمى لكن مهدي سليمان تصدى لها ببراعة وحولها إلى ركنية، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتعد المباراة هي الأخيرة للنادي المصري وديا، قبل استئناف بطولة الدوري بملاقاة الزمالك يوم 6 أغسطس المقبل في مباراة مؤجلة من الدور الأول للدوري.

بيراميدز كان قد فاز على المصري بهدف مقابل لا شيء في مباراة ودية أخرى، أقيمت قبل انطلاقة تلك المباراة مباشرة. (طالع التفاصيل)

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