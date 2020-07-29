في أول 90 دقيقة.. بيراميدز يهزم المصري بهدف وديا

الأربعاء، 29 يوليه 2020 - 19:01

كتب : FilGoal

لاعبو بيراميدز في المباراة الودية أمام المصري

فاز بيراميدز على النادي المصري بهدف مقابل لا شيء وديا على ملعب برج العرب الفرعي، ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدوري.

سجل محمد الجباس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ21 من ركلة جزاء.

أحمد حمودي تحصل على ركلة الجزاء بعد تدخل من عبد الرحمن زين ناشئ المصري، وليسجلها الجباس في شباك أحمد عبد الفتاح.

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وكاد المصري يتعادل في الدقيقة الـ71 بعد انطلاقة من محمد شيكا جناح الفريق، والذي راوغ أحمد الشناوي حارس بيراميدز، لكن الكرة طالت منه وخرجت من الملعب.

صبحي العمراوي أشهر البطاقة الحمراء في وجه محمد فتحي لاعب بيراميدز في الدقيقة الـ81 بعد تدخل قوي على لاعب المصري، ليحصل على بطاقة صفراء ثانية ويغادر الملعب.

وسيلتقي المصري مع بيراميدز مجددا بعد قليل في مباراة ودية أخرى على نفس الملعب، وبتشكيلين مختلفين للفريقين.

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