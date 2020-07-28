تامر النحاس يعلن عبر في الجول: مروان محسن جدد تعاقده مع الأهلي.. حصلنا على 95% مما نريده

الثلاثاء، 28 يوليه 2020 - 21:41

كتب : أحمد الخولي

مروان محسن - الأهلي أمام الجونة الودية

أعلن تامر النحاس وكيل مروان محسن تجديد الأخير تعاقده مع الأهلي لثلاث سنوات مقبلة.

مروان محسن

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال النحاس لـFilGoal.com: "مروان وقع على عقود تربطه بالأهلي لثلاث سنوات اليوم في جلسة حضرتها مع أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي".

وواصل "الاتفاق تم بسلاسة ولم يحدث خلافات بيننا بل حصلنا على 95% مما أردناه".

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وأتم "لا توجد أي شروط جزائية في تعاقد مروان مع الأهلي".

وانضم مروان محسن للأهلي عام 2016 قادما من الإسماعيلي.

صاحب الـ31 عاما خاض هذا الموسم 17 مباراة مع الأهلي بمختلف البطولات. سجل فيهم أربعة أهداف، وصنع اثنين آخرين.

وكان النحاس قال قبل يومين لـFilGoal.com: "تم الاتفاق بالفعل على مدة التجديد ومتبقي الأمور المادية".

وأوضح "عقد مروان محسن الجديد لن يكون لمدة سنتين، بل أكثر من ذلك".

وأكمل حديثه قائلا: "الاتفاق تم بخصوص مدة العقد، وسنتفق على الأمور المادية خلال 48 ساعة".

وأتم "الأهلي دائما ما يُقدر أبنائه في التجديد، والجلسة ستشهد إتمام الاتفاق".

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